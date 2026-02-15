Pronóstico de hoy para Uruguay: lunes de calor intenso y nubosidad variable en todo el país, según Inumet

Foto: Inés Guimaraens

El clima para este lunes 16 de febrero en Uruguay estará caracterizado por un ascenso térmico sostenido y condiciones de humedad moderada en varias regiones. De acuerdo con el pronóstico oficial de Inumet, se prevé una jornada de cielos algo nubosos con vientos predominantes del sector noreste, manteniendo la vigilancia sobre posibles núcleos de inestabilidad que podrían desarrollarse hacia el final del día.

Zona Metropolitana Para Montevideo y el área de Canelones, se espera una jornada con cielo algo nuboso y períodos de claro. Según los datos de Inumet, la temperatura mínima se ubicará en los 19°C, mientras que la máxima alcanzará los 29°C. Se prevén vientos del sector Este y Noreste de entre 10 y 30 km/h, con rachas algo superiores en zonas costeras durante la tarde, lo que brindará un leve alivio frente al calor estival.

Zona Norte En el norte del país, ciudades testigo como Salto, Artigas y Rivera experimentarán las temperaturas más altas del territorio. Reportes locales para Salto indican una máxima de 36°C con una sensación térmica que podría superar los 38°C. El cielo permanecerá mayormente despejado, aunque con un aumento de la nubosidad hacia la noche. No se descartan formaciones de tormentas aisladas debido a la masa de aire caluroso y húmedo predominante en la región.

Zona Este Para la franja costera de Maldonado, Punta del Este y Rocha, el clima en Uruguay se presentará más templado gracias a la influencia marítima. Se prevé un cielo entre algo nuboso y nuboso, con una máxima de 26°C y una mínima de 18°C. Los vientos serán persistentes del sector Este, con ráfagas de hasta 40 km/h en zonas de playa, lo que generará condiciones de oleaje moderado. La visibilidad será buena, sin reportes de nieblas importantes para la mañana del lunes.

Zona Oeste En el litoral oeste, abarcando Colonia, Mercedes y Fray Bentos, se espera una jornada de gran pesadez atmosférica. Los registros para Colonia prevén una máxima de 31°C con un incremento paulatino de la nubosidad. Según el monitoreo de estaciones locales, existe una probabilidad baja de precipitaciones y tormentas aisladas hacia la noche, asociadas al ingreso de un débil frente de inestabilidad desde el cuadrante suroeste. Boletín oficial basado en datos de Inumet y reportes de ciudades testigo, procesado por IA para El Observador.