Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / TORNEO APERTURA

La tabla de posiciones del Torneo Apertura: Nacional y Peñarol miran de abajo a tres punteros con puntaje perfecto

Mirá cómo quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura tras el final de la jornada del domingo y a falta de dos partidos que se jugarán este lunes

15 de febrero 2026 - 22:48hs
Central Español

Central Español

Foto: Dante Fernández/Focouy

Peñarol perdió este domingo 2-1 con Central Español y no supo aprovechar el empate de Nacional que el sábado no pudo de local con Racing. De esta forma, son punteros con puntaje perfecto en dos fechas jugadas del Torneo Apertura, Deportivo Maldonado, Central Español y Danubio.

El franjeado es el único equipo con la valla invicta en dos partidos disputados. Buen inicio para los conducidos por Diego Monarriz.

La etapa se complementará este lunes cuando Albion y Cerro se enfrenten a la hora 19.00 en el estadio Luis Franzini y luego, a las 21.30, chocarán Montevideo City Torque y Juventud en el estadio Charrúa.

Ninguno de esos cuatro puede llegar a la punta porque los cuatro perdieron en la primera etapa.

Festejo de Central Español
TORNEO APERTURA

Central Español 2-1 Peñarol: duro tropezón del aurinegro en el Campus de Maldonado,el equipo de Diego Aguirre jugó un flojísimo partido

Darwin Núñez en la victoria de Al Hilal ante Neom
PEÑAROL

Lo que dijeron Ignacio Ruglio y Evaristo González sobre la posibilidad de que Darwin Núñez vuelva a Peñarol para llegar con rodaje al Mundial 2026

Nacional está empatado en el segundo lugar con Defensor Sporting, con cuatro puntos.

Como en el 2025, Peñarol vuelve a empezar mal, perdiendo tempranamente. Liverpool y Cerro Largo son los otros equipos con tres unidades, junto a los aurinegros.

Embed
Temas:

Peñarol Nacional Torneo Apertura tabla de posiciones

Seguí leyendo

Las más leídas

Festejo de Central Español
TORNEO APERTURA

Central Español 2-1 Peñarol: duro tropezón del aurinegro en el Campus de Maldonado,el equipo de Diego Aguirre jugó un flojísimo partido

Jadson Viera
NACIONAL

El jugador que conoce muy bien Jadson Viera y por el que va Nacional tras la posibilidad de que se vaya Christian Oliva a Santos de Brasil

El candidato a presidente en las elecciones de Peñarol al que apoya el dirigente sindical Joselo López
PEÑAROL

El candidato a presidente en las elecciones de Peñarol al que apoya el dirigente sindical Joselo López

Mirá lo que dijo Ignacio Alonso sobre cuándo se podrá volver a ver fútbol en AntelTV
APERTURA

Mirá lo que dijo Ignacio Alonso sobre cuándo se podrá volver a ver fútbol en AntelTV

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos