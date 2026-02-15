La tabla de posiciones del Torneo Apertura: Nacional y Peñarol miran de abajo a tres punteros con puntaje perfecto

Peñarol perdió este domingo 2-1 con Central Español y no supo aprovechar el empate de Nacional que el sábado no pudo de local con Racing. De esta forma, son punteros con puntaje perfecto en dos fechas jugadas del Torneo Apertura, Deportivo Maldonado, Central Español y Danubio.

El franjeado es el único equipo con la valla invicta en dos partidos disputados. Buen inicio para los conducidos por Diego Monarriz.

La etapa se complementará este lunes cuando Albion y Cerro se enfrenten a la hora 19.00 en el estadio Luis Franzini y luego, a las 21.30, chocarán Montevideo City Torque y Juventud en el estadio Charrúa.

Ninguno de esos cuatro puede llegar a la punta porque los cuatro perdieron en la primera etapa.

Nacional está empatado en el segundo lugar con Defensor Sporting, con cuatro puntos.

Como en el 2025, Peñarol vuelve a empezar mal, perdiendo tempranamente. Liverpool y Cerro Largo son los otros equipos con tres unidades, junto a los aurinegros.