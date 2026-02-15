Peñarol perdió este domingo 2-1 con Central Español y no supo aprovechar el empate de Nacional que el sábado no pudo de local con Racing. De esta forma, son punteros con puntaje perfecto en dos fechas jugadas del Torneo Apertura, Deportivo Maldonado, Central Español y Danubio.
La tabla de posiciones del Torneo Apertura: Nacional y Peñarol miran de abajo a tres punteros con puntaje perfecto
Mirá cómo quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura tras el final de la jornada del domingo y a falta de dos partidos que se jugarán este lunes