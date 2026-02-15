Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / TORNEO APERTURA

Los goles del triunfo de Central Español ante Peñarol y la jugada de Fernando Camarda que recorrerá el mundo por los dos caños que le hizo al Cepillo González

Mirá los goles del triunfazo de Central Español sobre Peñarol en el Campus y la jugada de Fernando Camarda que promete recorrer el mundo

15 de febrero 2026 - 23:46hs
Guillermo Gandolfo

Guillermo Gandolfo

Foto: Dante Fernández/Focouy

Central Español dio este domingo el primer batacazo del Torneo Apertura tras ganarle 2-1 a Peñarol en el Campus de Maldonado.

El equipo dirigido por Pablo De Ambrosio, que en 2024 ascendió de la C a Segunda División y el año pasado lo hizo a Primera, tuvo un espectacular rendimiento.

La defensa, liderada por el golero brasileño Rodolfo Alves, fue superlativa y redujo a Peñarol a una mínima expresión.

Ya en el primer tiempo, que en líneas generales fue parejo, Central tuvo las aproximaciones de gol más claras.

Germán Barbas
PEÑAROL

Los dos juveniles de Peñarol que terminaron su recuperación de rotura de ligamentos de rodilla, que volvieron este sábado al fútbol

Festejo de Central Español
TORNEO APERTURA

Central Español 2-1 Peñarol: duro tropezón del aurinegro en el Campus de Maldonado,el equipo de Diego Aguirre jugó un flojísimo partido

En el segundo tiempo, Guillermo Gandolfo abrió la cuenta con potente zurdazo de afuera del área.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSportsUY/status/2023210551136915795&partner=&hide_thread=false

El segundo gol tuvo como protagonista a Fernando Camarda, puntero derecho de Central formado en Boston River y con un pasaje por Oriental de La Paz.

El puntero arrancó en la mitad de la cancha con gran control tras saque largo del golero Alves y emprendió una carrera tras tirarle dos caños a Franco González.

Eso le dio terreno fértil para meter un centro muy peligroso que por el segundo palo, Lucas Pino transformó en gol agachando la cabeza.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSportsUY/status/2023211465834979330&partner=&hide_thread=false

En tiempo de adición terminó descontando Matías Arezo tras un balón largo en el que recepcionó la pelota -en una jugada que dejó dudas por posible posición adelantada (descartada por el trazado de líneas del VAR)- y una brillante asistencia del juvenil Luciano González.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSportsUY/status/2023213338713260425&partner=&hide_thread=false

Temas:

Peñarol Central Español Torneo Apertura

Seguí leyendo

Las más leídas

Festejo de Central Español
TORNEO APERTURA

Central Español 2-1 Peñarol: duro tropezón del aurinegro en el Campus de Maldonado,el equipo de Diego Aguirre jugó un flojísimo partido

Jadson Viera
NACIONAL

El jugador que conoce muy bien Jadson Viera y por el que va Nacional tras la posibilidad de que se vaya Christian Oliva a Santos de Brasil

El candidato a presidente en las elecciones de Peñarol al que apoya el dirigente sindical Joselo López
PEÑAROL

El candidato a presidente en las elecciones de Peñarol al que apoya el dirigente sindical Joselo López

Mirá lo que dijo Ignacio Alonso sobre cuándo se podrá volver a ver fútbol en AntelTV
APERTURA

Mirá lo que dijo Ignacio Alonso sobre cuándo se podrá volver a ver fútbol en AntelTV

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos