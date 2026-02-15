Los goles del triunfo de Central Español ante Peñarol y la jugada de Fernando Camarda que recorrerá el mundo por los dos caños que le hizo al Cepillo González

Central Español dio este domingo el primer batacazo del Torneo Apertura tras ganarle 2-1 a Peñarol en el Campus de Maldonado.

El equipo dirigido por Pablo De Ambrosi o, que en 2024 ascendió de la C a Segunda División y el año pasado lo hizo a Primera, tuvo un espectacular rendimiento.

La defensa , liderada por el golero brasileño Rodolfo Alves, fue superlativa y redujo a Peñarol a una mínima expresión.

Ya en el primer tiempo, que en líneas generales fue parejo, Central tuvo las aproximaciones de gol más claras.

En el segundo tiempo, Guillermo Gandolfo abrió la cuenta con potente zurdazo de afuera del área.

El segundo gol tuvo como protagonista a Fernando Camarda, puntero derecho de Central formado en Boston River y con un pasaje por Oriental de La Paz.

El puntero arrancó en la mitad de la cancha con gran control tras saque largo del golero Alves y emprendió una carrera tras tirarle dos caños a Franco González.

Eso le dio terreno fértil para meter un centro muy peligroso que por el segundo palo, Lucas Pino transformó en gol agachando la cabeza.

En tiempo de adición terminó descontando Matías Arezo tras un balón largo en el que recepcionó la pelota -en una jugada que dejó dudas por posible posición adelantada (descartada por el trazado de líneas del VAR)- y una brillante asistencia del juvenil Luciano González.