Diego Aguirre calificó de "noche negra" la actuación de Peñarol ante Central Español y expresó: "No me quito responsabilidad"

El entrenador de Peñarol , Diego Aguirre, lamentó la derrota de su equipo que este domingo fue maniatado y superado por un combativo Central Español, en el Campus de Maldonado, por la segunda fecha del Torneo Apertura.

"La verdad que no salió nada, no generamos como para merecer ganar el partido, por lo tanto hay que aceptar la derrota, pero obviamente duele porque vinimos a buscar otra cosa", dijo Aguirre en conferencia de prensa apenas terminado el partido.

Consultado sobre la posición de Leonardo Fernández que volvió a jugar como volante central, en un doble 5 junto a Eric Remedi, Aguirre le restó trascendencia: "Cantidad de veces lo hemos utilizado por todos lados, desde hace tiempo, no voy a ir puntualmente a una cosa porque hoy no encontramos en ningún momento funcionamiento ni generamos opciones, estuvimos muy trancados".

Una de las grandes falencias que mostró Peñarol fue en los laterales donde el DT improvisó al volante central Jesús Trindade (más allá de que años atrás jugó en ese puesto) y al extremo Gastón Togni en la izquierda. Ninguno de los dos rindió y por sus zonas, Central Español generó los dos goles, primero por izquierda y luego por derecha.

"Fue la opción que entendimos mejor, reitero, creo que no funcionó nada el equipo, puntualmente no hubo cosas para destacar", respondió Aguirre al ser consultado por ese experimento fallido.

"Lo del VAR son cosas que pasan, fue demasiado tarde el gol y quedaba muy poco", expresó en referencia al descuento de Matías Arezo y a la demora que llevó el chequeo del VAR que terminó validando la anotación al detectar que el centrodelantero no estaba fuera de juego.

Peñarol no tuvo a ocho jugadores, cinco por lesión (Nahuel Herrera, Franco Escobar, Lucas Hernández, Maximiliano Olivera y Abel Hernández), uno por suspensión (Washington Aguerre) y dos para evitar sobreexigencias físicas (Eduardo Darias y Diego Laxalt).

Consultado si recuperará a alguno de esos jugadores para la tercera fecha, el DT respondió: "Pienso que sí, espero que sí, para tener alguna opción más. A ganar el próximo, esto recién está empezando. No me quito la responsabilidad, sé que no salió nada, fue una noche negra", admitió.

"Puede ser que sí", dijo Aguirre sobre el "banco corto" que presentó Peñarol. "Pero no quiero justificar, tenemos que asumir, no hay nada que justifique. Fue una noche que no salieron las cosas y punto, tenemos que mejorar para la próxima".

"Esto es muy largo, pero son resultados que te duelen. Vinimos a buscar otra cosa, rápidamente tenemos que recomponer y ganar el próximo, es lo que tenemos que pensar ya", agregó.

La particular situación de Lucas Hernández

Lesionado en el menisco de la rodilla derecha en el primer clásico de las finales de la Liga AUF Uruguaya 2025, en la que Peñarol perdió contra Nacional (2-2 y 0-1), Lucas Hernández estuvo toda la pretemporada haciendo un trabajo de recuperación especial sin jugar ningún partido.

El sábado de la semana pasada entró en la convocatoria y fue al banco contra Montevideo City Torque. No entró.

Por eso llamó la atención su ausencia para este partido.

Aguirre reconoció que el lateral tuvo una "lesión muscular".

El próximo partido de Peñarol

Se jugará el domingo 22 de febrero a la hora 20.30 en el Estadio Campeón del Siglo contra Deportivo Maldonado, uno de los tres líderes del Torneo Apertura.