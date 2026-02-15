Los dos juveniles de Peñarol que terminaron su recuperación de rotura de ligamentos de rodilla, que volvieron este sábado al fútbol

Peñarol jugó este sábado por el Torneo Apertura de la Tercera división y en dicho compromiso, jugaron dos futbolistas que venían de una larga recuperación de rotura de ligamentos de sus respectivas rodillas.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Tomás Olase y Germán Barbas fueron los dos futbolistas que tomó en cuenta el técnico Julio Mozzo.

Vale recordar que Peñarol es el bicampeón uruguayo en la Tercera división.

Durante la semana que termina, Tomás Olase renovó contrato con los aurinegros hasta diciembre de 2028.

PEÑAROL El posteo de Abel Hernández, quien terminó su tratamiento en Barcelona y vuelve a Montevideo para entrenar en Peñarol

NACIONAL El jugador que conoce muy bien Jadson Viera y por el que va Nacional tras la posibilidad de que se vaya Christian Oliva a Santos de Brasil

Los dos a la cancha

Según pudo saber Referí, Julio Mozzo, el técnico de la Tercera división de Peñarol, utilizó ya en cancha a Germán Barbas y a Tomás Olase.

Este último se rompió los ligamentos cruzados hace más de un año, el 1° de febrero cuando los aurinegros debutaron en el Torneo Apertura en el Estadio Centenario y vencieron 3-1 a Progreso.

20250112 Tomás Olase Peñarol Serie Río de la Plata Colo Colo. Foto: @OficialCAP Tomás Olase Foto: @OficialCAP

Ingresó en el transcurrir del segundo tiempo y al minuto se rompió los ligamentos de una rodilla.

A su vez, Germán Barbas, una de las promesas del club, fue operado el 28 de abril de la grave lesión de rodilla que sufrió.

Como informaron los carboneros el pasado 21 de de ese mes, el futbolista de 17 años se lesionó e iba a ser intervenido quirúrgicamente.

Esto fue tomado como una muy buena noticia, ya que se trata de dos futbolistas que son promesas en Peñarol y son tenidos en cuenta por Diego Aguirre para un futuro cercano.