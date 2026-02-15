Los dos juveniles de Peñarol que terminaron su recuperación de rotura de ligamentos de rodilla, que volvieron este sábado al fútbol
Fue una muy buena noticia para los dirigidos por Diego Aguirre, técnico que les tiene mucha confianza para un futuro cercano
15 de febrero 2026 - 12:50hs
Germán Barbas
Foto: @FormativasCAP
Peñarol jugó este sábado por el Torneo Apertura de la Tercera división y en dicho compromiso, jugaron dos futbolistas que venían de una larga recuperación de rotura de ligamentos de sus respectivas rodillas.
Tomás Olase y Germán Barbas fueron los dos futbolistas que tomó en cuenta el técnico Julio Mozzo.
Vale recordar que Peñarol es el bicampeón uruguayo en la Tercera división.