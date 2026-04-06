La barra brava de Corinthians, rival de Peñarol en Copa Libertadores, apretó a los jugadores porque "derrocaron" al técnico: "Se nos acabó la paciencia"

Corinthians, rival de Peñarol en el grupo de la Copa Libertadores de América, echó a su técnico Dorival Júnior, exentrenador de la selección brasileña y Flamengo, entre otros, y ya contrató este lunes a Fernando Diniz en su lugar. Mientras tanto, la barra brava del club explotó por los malos resultados y contra los jugadores.

"Está claro que estos muchachos (los jugadores) derrocaron al entrenador. Su falta de compromiso es flagrante”, dijo en una nota y con tono alto Ale Domenico, presidente de Gavioes da Fiel, el principal grupo de hinchas organizados de Corinthians, más conocido como la barra brava del club.

Esta declaración se produjo durante una entrevista con la emisora "Energia 97" e n el marco de una protesta de los hinchas tras la derrota por 1-0 ante el Internacional en el Neo Química Arena este domingo .

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Este fue el noveno partido sin ganar y culminó con el despido del entrenador Dorival Júnior.

“En cuanto a los jugadores, ya hemos hablado una, dos, tres, cuatro veces. No hay vuelta de hoja. Está claro que estos muchachos derrocaron al entrenador", indicó Ale.

Y agregó: "Su falta de compromiso es flagrante. Quien quiera irse, que se vaya. No hay problema. Solo nos quedamos los hinchas y este escudo. No vamos a tolerar esto más. Se nos acabó la paciencia. La última vez, la idea fue más contundente. Convocamos a todos los jugadores. Ninguno quiere quedar en ridículo".