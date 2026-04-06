Atención Peñarol: antes del debut en la Copa Libertadores, Corinthians despidió a su entrenador Dorival Júnior y busca nuevo DT
La decisión llegó tras la derrota del domingo 0-1 ante Internacional, en su propia casa, que profundizó la crisis deportiva del Timão
6 de abril de 2026 7:25 hs
Dorival Júnior está muy cerca de ser el nuevo técnico de la selección brasileña AFP
A cuatro días de su debut en la Copa Libertadores 2026, donde será rival de Peñarol en fase de grupos, Corinthians anunció este domingo la salida de su entrenador Dorival Júnior, tras una nueva derrota en el Brasileirão que amplió a nueve su racha de partidos sin ganar.
"El Sport Club Corinthians Paulista anuncia la salida del entrenador principal Dorival Júnior y de su cuerpo técnico", informó la institución en un comunicado la noche del domingo.
La decisión llegó tras la derrota del domingo 0-1 ante Internacional, en su propia casa, que profundizó la crisis deportiva del Timão.
Pese al desenlace, el club destacó el paso del técnico por el equipos y agradeció a Dorival y su cuerpo técnico "por sus servicios, marcados por logros significativos durante su liderazgo al frente del equipo", entre los que mencionó la Copa do Brasil de 2025 y la Supercopa Rei de 2026.
En una rueda de prensa, el director ejecutivo del club explicó que "nueve partidos sin ganar es mucho, ha sido demasiado para el Corinthians".
"El equipo ya no conseguía rematar, ya no conseguía atacar como queríamos. Derrotas en casa... intentamos dar el tiempo necesario para que se hicieran los ajustes, (...) así que intentamos dar todo el tiempo preciso para que eso se corrigiera y no fuera necesario este cambio", destacó.
En su comunicado, el club informó que William Batista, entrenador principal de la categoría Sub-20, tomará el mando del equipo de forma interina.
Dorival Júnior, de 63 años, llegó al Timão en abril de 2025 en sustitución del argentino Ramón Díaz.
Exseleccionador brasileño y campeón de la Copa Libertadores en 2022 con el Flamengo, Dorival Júnior dirigió al Corinthians en 63 partidos, con un balance de 25 victorias, 19 empates y 19 derrotas.
El cambio se produce en un momento neurálgico de la temporada, pues el jueves el Corinthians debuta en la Copa Libertadores cuando visite en Argentina a Platense, un duelo en el que está obligado a empezar con pie derecho su participación internacional y a la vez sacudirse de una prolongada racha sin celebrar.
El equipo paulista jugará ante Peñarol en la tercera fecha, el 30 de abril, primero de local en Brasil.