Atención Peñarol: antes del debut en la Copa Libertadores, Corinthians despidió a su entrenador Dorival Júnior y busca nuevo DT

A cuatro días de su debut en la Copa Libertadores 2026 , donde será rival de Peñarol en fase de grupos, Corinthians anunció este domingo la salida de su entrenador Dorival Júnior , tras una nueva derrota en el Brasileirão que amplió a nueve su racha de partidos sin ganar.

"El Sport Club Corinthians Paulista anuncia la salida del entrenador principal Dorival Júnior y de su cuerpo técnico", informó la institución en un comunicado la noche del domingo.

La decisión llegó tras la derrota del domingo 0-1 ante Internacional, en su propia casa, que profundizó la crisis deportiva del Timão.

Pese al desenlace, el club destacó el paso del técnico por el equipos y agradeció a Dorival y su cuerpo técnico "por sus servicios, marcados por logros significativos durante su liderazgo al frente del equipo", entre los que mencionó la Copa do Brasil de 2025 y la Supercopa Rei de 2026.

20240706 FBL - COPA AMERICA - 2024 - URU - BRA Brazil's coach Dorival Junior looks on ahead of the Conmebol 2024 Copa America tournament quarter-final football match between Uruguay and Brazil at Allegiant Stadium in Las Vegas, Nevada on July 6, 2024. Rob

El jugador europeo con el que Peñarol comparó a Luis Angulo tras sus dos golazos para el triunfo ante Progreso por el Torneo Apertura

Diego Aguirre tras la victoria de Peñarol ante Progreso: la importancia de ganar para "pensar" en la Copa Libertadores y la "incorporación" de Abel Hernández

Son títulos que "quedarán grabados en la historia de la institución", añadió.

Un gol del argentino Alexandro Bernabei en el tramo final del partido del domingo terminó de sepultar la campaña del DT, que dejó al equipo corintiano por detrás del Internacional en la tabla.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Corinthians/status/2040967124798079483&partner=&hide_thread=false Nota oficial



O Sport Club Corinthians Paulista comunica o desligamento do técnico Dorival Júnior e de sua comissão técnica.



O Clube agradece aos profissionais pelos serviços prestados, marcados por importantes conquistas à frente da equipe como a Copa do Brasil de 2025 e a… pic.twitter.com/n40cXovxF8 — Corinthians (@Corinthians) April 6, 2026

En una rueda de prensa, el director ejecutivo del club explicó que "nueve partidos sin ganar es mucho, ha sido demasiado para el Corinthians".

"El equipo ya no conseguía rematar, ya no conseguía atacar como queríamos. Derrotas en casa... intentamos dar el tiempo necesario para que se hicieran los ajustes, (...) así que intentamos dar todo el tiempo preciso para que eso se corrigiera y no fuera necesario este cambio", destacó.

En su comunicado, el club informó que William Batista, entrenador principal de la categoría Sub-20, tomará el mando del equipo de forma interina.

Dorival Júnior, de 63 años, llegó al Timão en abril de 2025 en sustitución del argentino Ramón Díaz.

Exseleccionador brasileño y campeón de la Copa Libertadores en 2022 con el Flamengo, Dorival Júnior dirigió al Corinthians en 63 partidos, con un balance de 25 victorias, 19 empates y 19 derrotas.

Varias lesiones, entre ellas la de su gran estrella, el neerlandés Memphis Depay, y problemas extracampo como el que acabó con la rescisión de contrato del volante venezolano José Martínez, mermaron el rendimiento del Corinthians esta temporada.

El cambio se produce en un momento neurálgico de la temporada, pues el jueves el Corinthians debuta en la Copa Libertadores cuando visite en Argentina a Platense, un duelo en el que está obligado a empezar con pie derecho su participación internacional y a la vez sacudirse de una prolongada racha sin celebrar.

El equipo paulista jugará ante Peñarol en la tercera fecha, el 30 de abril, primero de local en Brasil.

AFP