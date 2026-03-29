Mirá cómo les fue a Nacional y a Peñarol con los dos árbitros que dirigirán en sus debuts por Copa Libertadores
La Conmebol dio a conocer a los dos jueces que estarán a cargo del primer partido de los grandes en el máximo torneo continental de clubes
29 de marzo de 2026 13:16 hs
Raphael Claus
Pablo Porciúncula / Pool / AFP
Nacional y Peñarol están muy cerca de comenzar a jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores de América y en ese contexto, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), ya dio a conocer los árbitros para los respectivos debuts de los dos grandes del fútbol uruguayo.
Ambos jugarán sus primeros encuentros por sus llaves en la segunda semana de abril.
Los árbitros que dirigirán a Nacional y a Peñarol
Nacional debuta antes que Peñarol y lo hará el próximo miércoles 8 de abril de visitante contra Coquimbo Unido de Chile a la hora 19.
El árbitro de ese partido será Raphael Claus, el brasileño internacional que ya lo ha dirigido en cuatro ocasiones en el ámbito internacional.
Tres de ellos fueron por Copa Libertadores y el restante, por Copa Sudamericana.
En Copa Libertadores, Nacional está invicto con Raphael Claus, ya que disputó tres encuentros, ganó uno y empató dos. El último que dirigió fue el 0-0 ante Boca Juniors en el Gran Parque Central el 3 de agosto de 2023.
El único que perdió con él como juez, fue contra Cerro Porteño en Paraguay, 3-1, por octavos de final de la Copa Sudamericana 2018. Le pitó en dicho compromiso un penal a favor y otro en contra, aunque en ninguno de los cuatro que le dirigió en total en el ámbito internacional, le expulsó a ningún futbolista.
En tanto, el venezolano Jesús Valenzuela será el juez del partido debut de Peñarol en esta edición de la Copa Libertadores, enfrentando a Independiente Santa Fe de visitante en El Campín de Bogotá a 2.800 m de altura, a la hora 23.
Valenzuela dirigió tres encuentros de los carboneros, dos por Copa Libertadores y uno en la semifinal de la Copa Sudamericana 2021 que perdió 2-0 ante Athletico Paranaense en Brasil, club que luego ganaría el trofeo en el Estadio Centenario de Montevideo. Esa noche en Curitiba, le pitó un penal a los aurinegros, que fue fallado por Pablo Ceppelini.
Por Copa Libertadores le dirigió dos partidos a Peñarol y por ahora, marcha invicto.
El más recordado es el triunfo en Maracaná sobre Flamengo, 1-0, con gol de Javier Cabrera, por los cuartos de final en 2024.
El restante, fue el año pasado en el 0-0 frente a Olimpia de Paraguay en Asunción por el Grupo H, y allí le pitó un penal a favor a los carboneros, que falló Leonardo Fernández.