La estrella de Corinthians y la selección de Holanda, Memphis Depay, se lesionó y llega muy justo al partido ante Peñarol por Copa Libertadores
Es uno de los futbolistas mejores pagos de todo el fútbol brasileño y su club le adeuda US$ 7.600.000
23 de marzo de 2026 18:34 hs
Memphis Depay y Guillermo Cotugno
Foto: Nelson Almeida / AFP
El notable delantero titular de la selección holandesa y de Corinthians, Memphis Depay, se lesionó este domingo en el partido que igualaron como locales en el Estadio Neo Quimica Arena de San Pablo, 1-1 ante Flamengo por el Brasileirao, que contó con gran actuación de Giorgian De Arrascaeta, y este lunes, informaron que tendrá una recuperación de entre cuatro y seis semanas, por lo que está en duda para enfrentar a Peñarol por Copa Libertadores de América.
El futbolista tenía todo pronto para viajar a defender a su combinado en esta doble fecha FIFA de marzo, ya que Holanda recibirá el próximo viernes 27 a Noruega en Ámsterdam, y posteriormente, el martes 31 a Ecuador en Eindhoven.
Depay tiene vuelo para la noche de este lunes hacia su país y pese a la lesión y que debido a ella, no podrá estar en estos compromisos, viajará de todas maneras para que lo vea el cuerpo médico.
En duda para el partido ante Peñarol por Copa Libertadores