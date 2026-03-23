La estrella de Corinthians y la selección de Holanda, Memphis Depay, se lesionó y llega muy justo al partido ante Peñarol por Copa Libertadores

El notable delantero titular de la selección holandesa y de Corinthians, Memphis Depay, se lesionó este domingo en el partido que igualaron como locales en el Estadio Neo Quimica Arena de San Pablo, 1-1 ante Flamengo por el Brasileirao, que contó con gran actuación de Giorgian De Arrascaeta, y este lunes, informaron que tendrá una recuperación de entre cuatro y seis semanas, por lo que está en duda para enfrentar a Peñarol por Copa Libertadores de América.

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El futbolista tenía todo pronto para viajar a defender a su combinado en esta doble fecha FIFA de marzo, ya que Holanda recibirá el próximo viernes 27 a Noruega en Ámsterdam, y posteriormente, el martes 31 a Ecuador en Eindhoven.

Depay tiene vuelo para la noche de este lunes hacia su país y pese a la lesión y que debido a ella, no podrá estar en estos compromisos, viajará de todas maneras para que lo vea el cuerpo médico.

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El que cambió es justamente el que lo enfrentará a Corinthians el jueves 30 de abril, que de la hora 19 en el Neo Quimica Arena, pasó a las 21.

Para dicho partido, Memphis Depay va a llegar bien justo.

Es que según informaron en Brasil, tiene una lesión de grado 2 en el muslo izquierdo, la que le llevará entre cuatro y seis semanas de recuperación.

La jugada de Depay La jugada de Memphis Depay

Como informó Referí el pasado viernes, Memphis Depay es uno de los jugadores mejores pagos en el fútbol brasileño.

El delantero holandés le cuesta a Corinthians alrededor de 7 millones de reales por mes (US$ 1.325.000) entre salarios, primas de fichaje, bonos e impuestos.

Además, el Timao tiene una deuda de aproximadamente 40 millones de reales (US$ 7.600.000) con el crack. El valor se refiere a títulos, goles y asistencias.