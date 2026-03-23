Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Copa Libertadores / COPA LIBERTADORES

La estrella de Corinthians y la selección de Holanda, Memphis Depay, se lesionó y llega muy justo al partido ante Peñarol por Copa Libertadores

Es uno de los futbolistas mejores pagos de todo el fútbol brasileño y su club le adeuda US$ 7.600.000

23 de marzo de 2026 18:34 hs
Memphis Depay y Guillermo Cotugno

Memphis Depay y Guillermo Cotugno

Foto: Nelson Almeida / AFP

El notable delantero titular de la selección holandesa y de Corinthians, Memphis Depay, se lesionó este domingo en el partido que igualaron como locales en el Estadio Neo Quimica Arena de San Pablo, 1-1 ante Flamengo por el Brasileirao, que contó con gran actuación de Giorgian De Arrascaeta, y este lunes, informaron que tendrá una recuperación de entre cuatro y seis semanas, por lo que está en duda para enfrentar a Peñarol por Copa Libertadores de América.

El futbolista tenía todo pronto para viajar a defender a su combinado en esta doble fecha FIFA de marzo, ya que Holanda recibirá el próximo viernes 27 a Noruega en Ámsterdam, y posteriormente, el martes 31 a Ecuador en Eindhoven.

Depay tiene vuelo para la noche de este lunes hacia su país y pese a la lesión y que debido a ella, no podrá estar en estos compromisos, viajará de todas maneras para que lo vea el cuerpo médico.

Todos los técnicos que dirigieron a Nacional desde que Diego Aguirre volvió a Peñarol en noviembre de 2023

Marcelo Bielsa dio a conocer la lista de convocados para los partidos de la selección uruguaya sin Nahitan Nández y con el regreso de Nicolás De la Cruz

El que cambió es justamente el que lo enfrentará a Corinthians el jueves 30 de abril, que de la hora 19 en el Neo Quimica Arena, pasó a las 21.

Para dicho partido, Memphis Depay va a llegar bien justo.

Es que según informaron en Brasil, tiene una lesión de grado 2 en el muslo izquierdo, la que le llevará entre cuatro y seis semanas de recuperación.

La jugada de Depay
La jugada de Memphis Depay

La jugada de Memphis Depay

Como informó Referí el pasado viernes, Memphis Depay es uno de los jugadores mejores pagos en el fútbol brasileño.

El delantero holandés le cuesta a Corinthians alrededor de 7 millones de reales por mes (US$ 1.325.000) entre salarios, primas de fichaje, bonos e impuestos.

Además, el Timao tiene una deuda de aproximadamente 40 millones de reales (US$ 7.600.000) con el crack. El valor se refiere a títulos, goles y asistencias.

Las más leídas

El ex Peñarol Marcel Novick se quedó con el título en el poker del Conrad de Punta del Este; mirá el premio que se llevó

La presentación de Jorge Bava en Nacional: la charla con el Diente López, de quien espera "lo mejor", y el "sueño de todos" con la Copa Libertadores

Marcelo Bielsa dio a conocer la lista de convocados para los partidos de la selección uruguaya sin Nahitan Nández y con el regreso de Nicolás De la Cruz

La expulsión de Federico Valverde: la explicación que dio el juez del partido y la reacción del entrenador de Real Madrid tras la roja al uruguayo

Temas

Peñarol Copa Libertadores selección Corinthians Holanda Memphis Depay

Seguí leyendo

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos