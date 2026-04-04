Diego Aguirre tras la victoria de Peñarol ante Progreso: la importancia de ganar para "pensar" en la Copa Libertadores y la "incorporación" de Abel Hernández

El entrenador de Peñarol , Diego Aguirre , remarcó la importancia de haber vencido 2-0 a Progreso este sábado por la noche en el Estadio Centenario para enfocarse con tranquilidad en el debut del carbonero por la Copa Libertadores , el próximo jueves a las 23:00 contra Independiente Santa Fe en Colombia .

"Era importante ganar, y ahora sí después de este partido pensar en la Copa , que es el gran objetivo que tenemos para este partido en Colombia", afirmó el DT aurinegro en la conferencia de prensa realizada después del partido con el gaucho.

"Era muy importante por el campeonato, y también teníamos que tener un triunfo para ganar confianza", agregó luego el técnico.

Aguirre indicó que definirán el plantel que viajará a Colombia "mañana o pasado", con dudas sobre la presencia de jugadores como Diego Laxalt o Eduardo Darias que no jugaron contra Progreso, y adelantó que piensa "contar con varios jugadores que hoy no estuvieron".

La alegría de Abel Hernández después de su vuelta a las canchas después de dos meses, en la victoria de Peñarol: "Fueron meses de mucho trabajo"

Progreso 0-2 Peñarol: el carbonero lo ganó con dos goles de Luis Angulo, celebra la vuelta de Abel Hernández y llega tranquilo al debut por Copa Libertadores

Consultado sobre el partido contra Independiente, aseguró que será "difícil, como es la Copa", pero confía en que el equipo va a "estar bien", y remarcó que viajan "con el objetivo de lograr algo" de visitantes para después hacerse "fuerte" de local.

"La Copa es muy especial para nosotros, para mí como entrenador, para los jugadores por defender a Peñarol, y para la gente. Está bueno ilusionarnos e ir a competir con el que venga", añadió.

La "incorporación" de Abel Hernández y la adaptación de Luis Angulo

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El entrenador de Peñarol fue consultado sobre el rendimiento de Luis Angulo, que convirtió los dos goles que le dieron la victoria al carbonero este sábado.

Aguirre aseguró que está contento con el rendimiento del extremo colombiano, que enfatizó que está en medio de un proceso de adaptación.

"Todos los jugadores de a poco se van adaptando. Hace tres meses empezamos el año con muchos jugadores nuevos, y hay que darle un tiempo de adaptación. Es una buena incorporación a la que hay que darle su lugar", explicó el DT.

Tras ello, al técnico le preguntaron cómo vio a Abel Hernández en su retorno a las canchas tras más de dos meses, luego de sufrir una lesión en el primer amistoso de la pretemporada a mediados de enero.

"Una incorporación tremenda, verlo en la cancha ya te da la sensación del gol", contestó el DT, que remarcó que aunque el delantero "ya puede jugar" van a seguir "preparándolo para encontrar la mejor versión de él".