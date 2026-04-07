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Inumet emitió un aviso especial por lluvias intensas, vientos fuertes y altura de olas "significativa"

El organismo prevé acumulados de hasta 100 mm, rachas de viento de hasta 90 km/h y fuerte oleaje en zonas costeras hasta el miércoles

7 de abril de 2026 13:37 hs
20250331 Mal tiempo, rambla, olas, rio de la plata, temporal.
Foto: Inés Guimaraens

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un aviso especial por la persistencia de tormentas fuertes y precipitaciones abundantes en todo el país, que se mantendrán al menos hasta la mañana del miércoles 8 de abril debido a una depresión atmosférica, o ciclón extratropical, que afecta al territorio.

Según el organismo, en las zonas noreste, centro-sur y este se esperan acumulados de entre 60 y 100 milímetros en 24 horas, con registros puntualmente superiores.

A este escenario se suma la formación de un ciclón extratropical durante este martes 7, que provocará un incremento significativo en la intensidad del viento. Se prevén vientos sostenidos del sector sur de entre 40 y 60 km/h, con rachas que podrán ubicarse entre 60 y 90 km/h, e incluso superarlas en forma puntual.

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Las áreas más afectadas por el viento serán el suroeste, centro-sur y este del país, donde se recomienda extremar precauciones.

Además, Inumet advirtió sobre el impacto en la franja costera. En los departamentos ubicados sobre el Río de la Plata y el océano Atlántico se espera un intenso oleaje, con una fuerte marejada y una suba anormal del nivel del mar, lo que podría afectar actividades marítimas y zonas cercanas a la costa.

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En las últimas horas el meteorólogo Nubel Cisneros advirtió por la llegada de un ciclón extratropical que traerá tormentas fuertes, lluvias intensas, posibles granizadas y rachas de viento, y pidió extremar precauciones durante este martes.

Según explicó, las condiciones de inestabilidad se mantendrán durante toda la jornada, con fenómenos que pueden ser intensos aunque puntuales. En ese sentido, recomendó evitar zonas arboladas o con cableado y alertó por la posibilidad de crecidas de ríos y arroyos.

En la misma línea, Metsul advirtió que el fenómeno generará una jornada de alta inestabilidad en todo el país, con lluvias fuertes, tormentas eléctricas y vientos que podrían alcanzar entre 70 y 90 km/h, con mayor impacto en el sur y este.

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