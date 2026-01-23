Gobierno prepara viaje a China: las expectativas por nuevos acuerdos y la agenda empresarial

MGAP y RREE: Fratti y Lubetkin, junto al presidente Orsi, recibieron al ministro de Agricultura y Asuntos Rurales de China.

En marzo de 2025, pocos días después de asumir al frente del Palacio Santos, Mario Lubetkin manifestó su interés por lograr que Yamandú Orsi viajara a Beijing antes de cumplir un año como presidente.

Fue un objetivo que se puso la Cancillería y que está próximo a cumplirse ya que el jueves 29 el mandatario partirá a China para una visita de Estado que lo llevará a encontrarse con Xi Jinping.

Orsi viajará junto a una nutrida delegación compuesta por autoridades del gobierno, empresarios y sindicalistas . Serán, en total, unas ochenta personas las que acompañarán al presidente a Beijing y Shanghái, la otra ciudad que visitarán y en la que tendrán reuniones.

“Siempre en los viajes a China está la expectativa de firmar diversos memorándum, de conseguir la apertura de mercado de varios productos, que se generen oportunidades y también nuevos proyectos de cooperación e innovación”, dijo este martes en rueda de prensa la vicecanciller Valeria Csukasi.

La visita tendrá como objetivo profundizar el vínculo político, comercial y económico entre ambos países, así como promover la oferta exportable uruguaya, la atracción de inversiones y la cooperación en áreas estratégicas.

Si bien la agenda aún no está cerrada, la delegación planea llegar el domingo 1° a Beijing y tener actividades hasta el viernes 6, según supo El Observador por fuentes diplomáticas y empresariales.

El primer día, la intención es visitar el Museo del Partido Comunista mientras que el segundo proyectan recorrer la Gran Muralla y la Ciudad Prohibida.

La audiencia entre Orsi y Xi Jinping está prevista para la mañana del martes 3. A la tarde los empresarios irán al Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional (CCPIT) donde se desarrollará un seminario coorganizado por Uruguay XXI y habrá una ronda de negocios.

El miércoles 4, en tanto, en el centro JinShang los empresarios participarán de un seminario ofrecido por la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, y a la tarde la delegación partirá a Shanghái, donde al día siguiente visitarán el puerto y recorrerán el río Huangpu junto con la delegación oficial.

El último día de viaje será el viernes 6. La agenda empresarial prevé una recorrida por el centro de innovación de Huawei donde se desarrollará un seminario de promoción comercial y de inversiones coorganizado con el CCPIT de Shanghái. El día terminará con una recepción en honor a Orsi.

Los que viajan

En la delegación oficial, Orsi irá acompañado por el prosecretario Jorge Díaz y los ministros Mario Lubetkin (Cancillería), Alfredo Fratti (MGAP) y Fernanda Cardona (Industria). También viajarán los subsecretarios Martín Vallcorba (Economía) y Matías Carámbula (MGAP) así como Álvaro García (BROU), Mario Piacenza (CND) y Mariana Ferreira (Uruguay XXI).

A su vez, dado que uno de los vínculos que se busca profundizar refiere a la innovación, el grupo tendrá entre sus participantes al presidente del directorio de la ANII, Álvaro Brunini, al secretario de Ciencia y Tecnología, David González, y al responsable del programa Uruguay Innova, Bruno Gili.

También viajarán los presidentes del INIA e INAC, Miguel Sierra y Gastón Scayola, el director del Sinae, Leandro Palomeque, y las principales autoridades del Congreso de Intendentes: Nicolás Olivera (presidente), Francisco Legnani (primer vicepresidente) y Carlos Albisu (tercer vicepresidente).

Entre los empresarios, estará el presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, Leonardo Loureiro, y los titulares de las principales cámaras: Rafael Ferber (ARU), Rafael Normey (FR), Eduardo Ugal (CIF) y Julio César Lestido (Comercio), mientras que por el PIT-CNT los representantes serán Marcelo Abdala y Milton Castellano.

Principal socio

El año pasado, el gigante asiático se consolidó como el principal socio comercial del país. Este desempeño responde principalmente a la fuerte demanda china de productos agroindustriales uruguayos, mientras que las importaciones desde China se concentran en bienes manufacturados.

La soja fue el principal producto exportado en 2025, con una participación de 35% y un monto exportado de US$ 1.221 millones. La celulosa se posicionó como el segundo producto más exportado, cuyas adquisiciones llegaron a la cifra de US$ 1.055 millones, equivalente a una participación de 30%. En tercer lugar ingresaron las ventas de carne bovina, cuyo monto exportado alcanzó aproximadamente los US$ 724 millones, con una participación de 21%.

El principal producto importado por Uruguay desde China fueron los automóviles, con 19% del total y compras por US$ 562 millones. Máquinas, aparatos y material eléctrico ocuparon la segunda posición en el listado de productos adquiridos desde el mercado chino, con una participación de 16% por un monto de US$ 484 millones. En tercer lugar se situaron las importaciones de maquinaria y equipos mecánicos, incluidos equipos informáticos, cuya participación fue del 15%.