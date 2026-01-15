Orsi convocará a los partidos a su regreso de China para "construir unidad adentro y exhibir unidad afuera" ante contexto "complejo"

Asesor del presidente de la República y a la vez secretario ejecutivo del Centro de Formación para la Integración Regional ( Cefir ), el anfitrión Álvaro Padrón abrió la reunión recordando que la idea se originó en el Consejo de Ministros del domingo 4 de enero, cuando Yamandú Orsi convocó de urgencia a su gabinete ante la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos .

El mandatario citó ese día el apego de Uruguay a una “posición histórica” reflejada en 1965 por el embajador Carlos María Velázquez ante la invasión norteamericana a República Dominicana. Esos “principios” de autodeterminación de los pueblos y de solución pacífica de los conflictos, tan evocados este miércoles en la casona del Cefir en el Prado, dieron pie al encuentro que rodeó al presidente de connotados representantes de distintos pelos políticos para elaborar aportes que sirvan de “base” para convocar a los líderes de todos los partidos.

Orsi pretende alcanzar una “posición país” ante el “complejo” escenario regional e internacional. En acuerdo con el Cefir y para disparar la “reflexión” convocó al excanciller y expresidente del BID, Enrique Iglesias , al excanciller blanco y actual secretario general de Aladi, Sergio Abreu , al exvicecanciller durante el gobierno de Jorge Batlle, Guillermo Valles , al expresidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Elbio Rosselli , al licenciado en Historia de filiación nacionalista, Daniel Corbo , y a la exdirectora del Centro para la Justicia y Derecho Internacional, Ariela Peralta .

En calidad de presidente del Cefir, también participó el excandidato del Partido Nacional, Alberto Volonté , quien ponderó a la salida que Orsi “demostró que no solo es presidente, sino que quiere ser jefe de Estado”.

Por su parte, los más vinculados al oficialismo fueron Padrón, la vicecanciller Valeria Csuckasi y el embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Edison Lanza, quien participó por videoconferencia desde Washington.

"Construir unidad adentro y exhibir unidad afuera", defendió Orsi durante el encuentro, según reconstruyó El Observador. A su regreso de China a comienzos de febrero, el presidente pretende citar a los titulares de todos los partidos para consensuar una posición país y eventualmente –a propuesta de Abreu– presentarla como Uruguay ante los miembros de la OEA.

Orsi destacó durante la reunión el prestigio del país en el exterior para articular como un país “serio” y “confiable” para resolver conflictos. Como de costumbre, el mandatario recalcó la imagen que hacia afuera sale de Uruguay cada vez que presidentes de distintos partidos políticos comparten un evento.

La apuesta del presidente ocurre una semana después de que el Senado no lograra una declaración común ante la incursión de Estados Unidos en Venezuela. La búsqueda de acuerdos puede haber fracasado en un Parlamento donde cada partido suele limitarse a marcar su perfil, ilustran en el entorno de Orsi, pero ahora será el propio presidente quien se ponga al frente.

“Acá no es un tema de ‘lo hice yo, lo hiciste vos’. Esto no es para lucirse nadie”, explicó en rueda de prensa Volonté. “El Uruguay tiene que jugar como siempre jugó. Pases largos y a la punta, abrir la cancha y que el mundo siga viendo en el Uruguay un ejemplo de pluralidad. (...) El Uruguay seguirá enfrentándose por los problemas internos que hacen a nuestro pueblo, ahí cada partido político defenderá con pasión y firmeza lo que cree. Pero al Uruguay no lo va a dividir un tema internacional, y menos el tema de un país hermano”, enfatizó el presidente del Cefir.

A la salida del encuentro –que continuó mediante un almuerzo en la residencia de Suárez y Reyes– cada participante quedó en hacer llegar por escrito sus reflexiones de modo de avanzar en una base que luego discutan los partidos.

Si hay acuerdos en el frente interno, defienden en el gobierno, la posición uruguaya en la OEA buscará sumar respaldos y trascender al espacio de mandatarios “progresistas” –Chile, Colombia, México, España y Brasil– con los que Orsi coordinó hace dos fines de semana para pronunciarse contra la injerencia de Trump en Venezuela. Desde una defensa de los “principios” históricos de Uruguay, el gobierno entiende que puede concitar otras adhesiones como las de Panamá, Paraguay y Guatemala.

Por otro lado, la administración de Orsi apuesta a conseguir más apoyos en todos los ámbitos posibles en que tenga influencia, aprovechando que en marzo asumirá la presidencia pro témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y que este mismo miércoles el canciller Mario Lubetkin tomó la posta de la coordinación del G-77 en el seno de Naciones Unidas.

Estados Unidos pisa fuerte

“Si Uruguay es capaz de unificarse en un documento que habla de cómo nos paramos en la coyuntura internacional, va a ser capaz de presentar un documento en la OEA y recomendar a toda América Latina que este Uruguay se anima, con la tradicional sencillez republicana, a decir: ‘Este es el camino’”, expuso Volonté a la salida de la reunión.

En su intervención desde Washington, el embajador Lanza expuso que si bien Estados Unidos se ha retirado de varios ámbitos del multilateralismo internacional, en la OEA han reforzado su presencia.

El representante uruguayo apuntó que a raíz de la nueva Estrategia de Seguridad Nacional estadounidense y el reimpulso a la doctrina Monroe –acuñada por Trump como la ‘doctrina Donroe’–, el gigante del norte ha vuelto definir como “prioritaria” su influencia en la región, con intervenciones “concretas” que van desde la captura de Maduro hasta el préstamo a Javier Milei en la antesala de las elecciones legislativas en Argentina, el respaldo al nuevo presidente de Honduras y la designación de Perú como principal aliado militar por fuera de la OTAN.

La semana pasada, Lanza planteó en la OEA la condena uruguaya a la “flagrante violación del derecho internacional” de EEUU en Venezuela, pero refirió también a las “graves violaciones a los derechos humanos” en el país caribeño y a la necesidad de que el chavismo libere a los “presos políticos”.

Cada participante aportó a lo largo del miércoles su perspectiva, siempre bajo la premisa de dejar sentado un “equilibrio” que no “afilie” al país a ninguna sensibilidad política en particular. La vicecanciller Csukasi, por ejemplo, resaltó durante el almuerzo la importancia de la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea y del momento en que se concreta.

A la misma hora en que el presidente compartía la jornada en Suárez y Reyes con los invitados del Cefir, Fox News informó que Uruguay integra una lista de 75 países a los que EEUU congelará los visados de migración. Por ese tema, Orsi recibirá este jueves en la residencia presidencial al embajador Lou Rinaldi.