El Partido Nacional celebra acuerdo Mercosur-UE y pide a Orsi "celeridad" para poder tratar el tema en el Parlamento
"Su pronta consideración parlamentaria es una señal política relevante para Uruguay y para la región”, afirmó el senador nacionalista Javier García
19 de enero 2026 - 11:44hs
El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, habla en la ceremonia de la firma del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y los países del Mercosur este sábado, en Asunción (Paraguay). La ceremonia para la firma del histórico acuerdo empezó en el Gran Teatro José Asunción Flores de Asunción, dentro de la sede del Banco Central de Paraguay.
En ese marco, el presidente de la Agrupación Parlamentaria del Partido Nacional, el senador Javier García, envió una nota al presidente de la República, Yamandú Orsi, en la que subrayó la importancia de que Uruguay avance en la ratificación parlamentaria del acuerdo “en el menor tiempo posible”, como señal de unidad de criterios y de continuidad de una política de Estado.
En la comunicación, el Partido Nacional valoró la manifestación pública de Orsi a favor de una rápida aprobación parlamentaria del tratado y solicitó que, en coherencia con ese planteo, el Poder Ejecutivo remita con celeridad el mensaje correspondiente al Parlamento para dar inicio a su tratamiento.
García expresó además que, una vez recibido el proyecto por parte del Poder Ejecutivo, la Agrupación Parlamentaria del Partido Nacional se compromete a coordinar en el ámbito legislativo los mecanismos necesarios para analizarlo con la profundidad, seriedad y rapidez que el tema requiere.
“El acuerdo Mercosur–Unión Europea representa una oportunidad estratégica para el país y su pronta consideración parlamentaria es una señal política relevante para Uruguay y para la región”, afirmó el senador.