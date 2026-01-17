Día histórico para el Mercosur: se firma en Asunción el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea

El Mercosur vive este sábado una jornada histórica con la firma del acuerdo con la Unión Europea , algo que se negociaba desde hace más de 25 años.

La firma se celebra en Asunción con la presencia de los presidentes Javier Milei (Argentina), Santiago Peña (Paraguay) y Yamandú Orsi .

El gran ausente será el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva . Según el gobierno brasileño, esto se debe a que la firma fue inicialmente planificada como un evento a nivel ministerial y Asunción invitó a última hora a los presidentes .

ACUERDO UE-MERCOSUR Las reacciones al histórico acuerdo entre la UE y el Mercosur: "En el mundo de hoy no todo son aranceles, amenazas y malas noticias"

ACUERDO Los sectores ganadores y los perdedores en Uruguay del acuerdo con la Unión Europea

Por la Unión Europea encabeza la delegación la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen .

El mandatario brasileño se adelantó a sus pares del Mercosur y celebró una reunión este viernes con Von der Leyen en Río de Janeiro, previo a la firma oficial del acuerdo.

Lula Da Silva y Urusula Von der Leyen El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (d), posa junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen (i), este viernes en el Palacio de Itamaraty, en Río de Janeiro (Brasil). Lula recibió un día antes de la firma del acuerdo comercial a Von der Leyen, donde discutirán temas de la agenda internacional Foto: EFE/ Antonio Lacerda

Lula ha sido uno de los más férreos propulsores del tratado y en una declaración conjunta a la prensa destacó que el acuerdo entre ambos bloques era "muy bueno para el mundo democrático y para el multilateralismo".

También ha dicho que la concreción del acuerdo creará una de las mayores zonas de libre comercio del mundo y abrirá apetitosos mercados, en particular para el gigantesco agronegocio brasileño.

Von der Leyen elogió el papel del mandatario en las negociaciones y afirmó que el acuerdo "envía un mensaje contundente: este es el poder de la cooperación y la apertura. (...) Y así es como creamos verdadera prosperidad".

Ambos bloques representan juntos el 30% del PIB mundial y comprenden un mercado de más de 700 millones de personas.

El acuerdo, sin embargo, enfrenta la resistencia de agricultores y ganaderos de algunos países europeos, que se han movilizado en fuertes protestas contra la firma.

Estos sectores perciben con temor la llegada de productos de los países del Mercosur, más competitivos debido a normas de producción consideradas menos estrictas.

Pese a estos obstáculos, la UE aprobó el acuerdo el 9 de enero. El Consejo Europeo, que reúne a los gobiernos de los miembros, autorizó por medio de una votación a que la Comisión Europea avance con el tratado.

Cinco países votaron en contra: Francia, Polonia, Austria, Irlanda y Hungría.

La aprobación en el Consejo era el último paso previo a la firma conjunta entre ambos bloques.

Con información de AFP