Ignacio Alonso se reunió con Yamandú Orsi y viaja con la delegación uruguaya a China en busca de acuerdos e inversiones para la remodelación del Estadio Centenario para el Mundial 2030

El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso , se reunió este viernes con el presidente de la República, Yamandú Orsi , previo al viaje de una amplia y variada delegación uruguaya a China, que para el fútbol tiene como objetivo buscar acuerdos e inversiones para la remodelación el Estadio Centenario para el Mundial 2030 , además de nuevos intercambios que beneficien a la AUF y a la federación china.

Como informó El Observador este viernes , Orsi viajará junto a una nutrida delegación compuesta por autoridades del gobierno, empresarios y sindicalistas . Serán, en total, unas ochenta personas las que acompañarán al presidente a Beijing y Shanghái, la otra ciudad que visitarán y en la que tendrán reuniones.

La visita tendrá como objetivo profundizar el vínculo político, comercial y económico entre ambos países , así como promover la oferta exportable uruguaya, la atracción de inversiones y la cooperación en áreas estratégicas.

Si bien la agenda aún no está cerrada, la delegación planea llegar el domingo 1° a Beijing y tener actividades hasta el viernes 6, según supo El Observador por fuentes diplomáticas y empresariales.

Qué busca la AUF en el viaje de Alonso con Orsi a China

Alonso informó este viernes, tras un encuentro con Orsi, que viajará acompañando a la delegación presidencial, "una delegación muy importante a nivel político, empresarial y comercial".

Comentó el presidente de la AUF que la gira comenzará el próximo jueves 29.

Consultado acerca de lo que va a buscar el fútbol uruguayo, explicó: "Nosotros tenemos una agenda de temas vinculados al fútbol con la relación de las federaciones de ambos países, Mundial 2030, Mundial 2034, relaciones bilaterales vinculadas entre Uruguay y China en los inmediato, partidos, academia y un montón de cosas que queríamos a hablar con el presidente", dijo al salir de la reunión.

Una de las grandes apuestas para la AUF y para el gobierno uruguayo es el Mundial 2030 y el tema está en el centro de la agenda.

Uruguay fue elegido por FIFA como parte del Mundial del centenario y será el anfitrión del primer encuentro del torneo, como reconocimiento y homenaje a que esta competencia nació en Montevideo un siglo atrás, en 1930.

Por su parte, Alonso inició gestiones con FIFA para extender el número de participantes en el Mundial 2030 a 64 equipos con el objetivo de lograr que más partidos se disputen en Monteviideo. El tema está en proceso de evaluación y se resolverá en un congreso de FIFA.

"El Mundial 2030 en el Estadio es una centralidad en lo que es la relación del gobierno nacional con el fútbol. Ambos integran lo que es la organización de cara a ese evento tan importante. Ahí tenemos ese aspecto a trabajar en común. Hay interesados en China que participaron en la remodelación de estadios. Allí hay una interesante alternativa para poner arriba de la mesa", agregó Alonso en ronda de prensa tras la reunión de este mediodía.

El presidente de la AUF informó que está proyectado comenzar con las obras de remodelación del Estadio Centenario en 2027.

Originalmente avanzaron sobre la idea de comenzar este año con un ambicioso proyecto de obras, que incluida techar el Centenario con un presupuesto que superaba ampliamente los US$ 100 millones.

"Las obras están proyectadas a partir de 2027. El dinero va a depender de algunas consideraciones, si se mantiene o no el techo, si se mantienen algunos subsuelos. Si estamos hablando de un partido o de más. La idea de la AUF, como lo manejó a nivel internacional, es tener más de un partido y por eso estamos apuntando a que la remodelación sea la mejor para recibir más de un partido. Allí hay que definir cuál es la mejor forma. Es una inversión importante pero está por debajo de lo que se ha realizado en los últimos mundiales. Es una inversión perfectamente alcanzable para Uruguay", apuntó.

La elección de Playa del Carmen para concentrar para el Mundial

En las declaraciones que este viernes brindó el presidente de la AUF, también fue consultado acerca de la elección de la concentración durante el Mundial, 2026 un hotel en Playa del Carmen, en México.

Se trata de un hotel junto al Mar Caribe que tiene un campo deportivo.

"En ese lugar tenemos todas las condiciones que requiere una concentración para el Mundial. No queríamos estar en un hotel de altos, encerrados, yendo y viniendo a lugares de entrenamiento: Queríamos estar todos juntos, en un lugar con mucho verde, que fuera más un campus que un hotel, con lugares de esparcimiento, gimnasio. Es algo como lo que tuvimos en Sudáfrica y Brasil, que se ajusta mejor al trabajo de una selección".

Uruguay viajará el 9 de junio de este año a Playa del Carmen para instalarse en el Mundial que se inicia dos días después y en el que debutará en el Grupo H el 15 de junio ante Arabia Saudita, jugará el 21 frente a Cabo Verde y el 26 ante España.