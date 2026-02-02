Dólar
Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este lunes 2 de febrero

En la capital y su zona de influencia, la temperatura mínima prevista es de 17 °C, mientras que la máxima alcanzará los 31 °C

2 de febrero 2026 - 7:21hs
Se espera un día soleado en Montevideo

Se espera un día soleado en Montevideo

Foto: Leonardo Carreño.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé para este lunes 2 de febrero una jornada de tiempo estable en gran parte del país, con cielo entre claro y algo nuboso, y temperaturas elevadas, especialmente en el norte y el oeste, donde se esperan máximas por encima de los 35 °C.

Montevideo y Área Metropolitana

En la capital y su zona de influencia, la temperatura mínima prevista es de 17 °C, mientras que la máxima alcanzará los 31 °C.

Durante la mañana, el cielo estará claro y algo nuboso, con períodos de nuboso, y el viento soplará del sector norte entre 10 y 30 km/h, rotando luego a variables de 5 a 10 km/h.

Para la tarde y la noche se mantendrán condiciones similares, con cielo claro y algo nuboso, y vientos variables de 0 a 10 km/h, que rotarán al noreste entre 20 y 40 km/h.

Este

En la región este del país, Inumet pronostica una mínima de 13 °C y una máxima de 32 °C.

La mañana se presentará clara y algo nubosa, con períodos de nuboso y presencia de nieblas y neblinas. El viento será del sector este al norte, entre 10 y 30 km/h.

Hacia la tarde y la noche, el cielo continuará claro y algo nuboso, mientras que el viento soplará del sector norte entre 10 y 40 km/h, con períodos de variables de 0 a 10 km/h.

Oeste

El oeste del territorio nacional será una de las zonas más calurosas del día, con una temperatura mínima de 17 °C y una máxima que llegará a los 35 °C.

En la mañana se espera cielo claro y algo nuboso, con vientos del sector este al noroeste entre 10 y 30 km/h.

Durante la tarde y la noche, el cielo estará algo nuboso y nuboso, acompañado de altas temperaturas. El viento rotará del noroeste al noreste entre 10 y 40 km/h, con períodos de variables de 0 a 10 km/h.

Norte

En el norte del país, Inumet prevé una mínima de 17 °C y una máxima de 36 °C, lo que marcará una jornada de intenso calor.

La mañana se presentará algo nubosa y nubosa, con vientos del sector este entre 10 y 30 km/h, alternando con períodos de variables de 0 a 10 km/h.

Para la tarde y la noche, el cielo estará claro y algo nuboso, con períodos de nuboso, y se mantendrán las altas temperaturas. El viento será variable al sector este, entre 10 y 30 km/h.

Inumet Uruguay Clima

