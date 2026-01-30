Dólar
Enero se despide con cielo nuboso, algunas tormentas y altas temperaturas: cómo arranca febrero, según Inumet

"Tendremos probabilidades de tormentas aisladas en varias zonas", advirtió el organismo en sus redes sociales

30 de enero 2026 - 7:31hs
Cielo nuboso a algo nuboso en el área metropolitana.
Cielo nuboso a algo nuboso en el área metropolitana. Foto: Leonardo Carreño.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) informó cómo se prevé que se comporte el tiempo durante este fin de semana, en el que se despide enero e ingresa febrero, y adelantó que continuará caluroso e inestable.

"Tendremos probabilidades de tormentas aisladas en varias zonas", advirtió el organismo oficial del tiempo en sus redes sociales.

La mañana del viernes será "templada" y la tarde será "calurosa", con temperaturas máximas que superarán los 33°C en el litoral oeste. Además, se prevé que el cielo esté algo nuboso, con períodos de nuboso, y hay "baja probabilidad de tormentas aisladas en el Sur del Río Negro".

El sábado, en tanto, se espera "poco cambio de temperatura" pero se anuncia un "leve descenso en el Norte". Durante esa jornada el cielo estará nuboso y podrían registrarse tormentas aisladas en el Este y Noreste durante la tarde.

El cielo durante la jornada dominical seguirá algo nuboso, con períodos de nuboso especialmente en el Este, donde hay probabilidades de precipitaciones escasas durante la mañana.

Las temperaturas, por su parte, no representan cambios significativas respecto al sábado.

El pronóstico de meteorólogos

Según explicó el meteorólogo Nubel Cisneros a El Observador, una ola de calor se extenderá entre el martes 3 y el sábado 7 de febrero en todo el país. En el litoral y el norte las máximas llegarán a 40 °C, mientras que en la costa oscilarán entre 32 y 34 °C, con una disipación más rápida del calor. En el resto del territorio se prevén máximas de 36 a 38 °C.

Para Montevideo, el meteorólogo Mario Bidegain indicó que el fenómeno podría desarrollarse entre el lunes 2 y el jueves 5, con máximas que rondarán entre 31 y 33 °C y mínimas elevadas. El viernes, el ingreso de un “frente frío” provocaría un descenso “importante” de las temperaturas, que pasarían a ubicarse entre 23 y 26 °C.

En tanto, el meteorólogo Guillermo Ramis señaló en Informativo Sarandí (Radio Sarandí) que la próxima semana habrá máximas superiores a 30 °C y advirtió que serían los “últimos” días de calor intenso en el sur del país hasta fines de febrero.

