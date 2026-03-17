Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
30°C
muy nuboso
Miércoles:
Mín  21°
Máx  22°

Siguenos en:

/ Nacional / CLIMA

Inmet advierte por "potencial peligro" en zona fronteriza con Uruguay: lluvia, vientos y posibles efectos en el país

Aunque la alerta rige para Brasil, el fenómeno puede impactar en Uruguay con lluvias, tormentas y rachas fuertes de viento

17 de marzo 2026 - 8:22hs
Captura de pantalla 2026-03-17 081925

El Instituto Nacional de Meteorología de Brasil (Inmet) emitió una alerta por tormentas de “peligro potencial” para este martes 17 de marzo en el sur del país, especialmente en Rio Grande do Sul y Santa Catarina, zonas cercanas a la frontera con Uruguay.

El organismo prevé lluvias de entre 20 y 30 mm por hora (hasta 50 mm diarios), vientos de 40 a 60 km/h y eventual caída de granizo, con un riesgo bajo de cortes de energía, daños en cultivos, caída de ramas e inundaciones puntuales.

Embed

Posibles efectos en Uruguay

Aunque la alerta rige para Brasil, el fenómeno puede impactar en Uruguay, sobre todo en el norte y noreste, con lluvias, tormentas y rachas fuertes de viento.

Más noticias
El uso urbano de monopatines eléctricos ha crecido de forma llamativa en Estados Unidos.
BATERÍAS DE LITIO

Dos empresas de ómnibus interdepartamentales prohibieron el traslado de bicicletas y monopatines eléctricos en sus unidades

Paro de AEBU en Montevideo
PARO

Paro de AEBU en Montevideo afecta servicios bancarios desde este mediodía

Este escenario coincide con el pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), que prevé para este martes una jornada inestable en todo el país, con tormentas más intensas hacia la tarde y la noche.

Captura de pantalla 2026-03-17 082757

El pronóstico de Inumet

En Montevideo y el área metropolitana, se espera una mañana nubosa a cubierta con lluvias y probables tormentas, con vientos del noreste al oeste entre 20 y 40 km/h.

Por la tarde y noche, el tiempo seguirá inestable, con precipitaciones, tormentas y rachas fuertes, y viento del noroeste rotando al sur. La temperatura irá de 20°C a 29°C.

En el resto del país, se prevé un patrón similar: mañanas inestables o con baja probabilidad de tormentas y desmejora generalizada hacia la tarde, con altas temperaturas (hasta 32°C) y rachas intensas asociadas a tormentas.

El Inmet recomendó no refugiarse bajo árboles, evitar estacionar cerca de estructuras inestables y no usar dispositivos electrónicos conectados durante las tormentas.

La evolución del sistema será clave para determinar su impacto en Uruguay en una jornada marcada por la inestabilidad regional.

Temas:

Inmet tormentas Uruguay Brasil

Seguí leyendo

Las más leídas

Capitán de navío que fue a inspeccionar a Cardama registra varias sanciones graves y oposición rechaza votar su venia para ascenderlo
ARMADA

Capitán de navío que fue a inspeccionar a Cardama registra varias "sanciones graves" y oposición rechaza votar su venia para ascenderlo

Fiscal Alicia Ghione
INVESTIGACIÓN PENAL

Fiscalía de Delitos Económicos archivó denuncia contra la fiscal del caso Penadés Alicia Ghione

Terminal Colón. 
TRANSPORTE

La Terminal Colón le cuesta $14 millones por año a la IM y buscan transformarla en un "gran polo cívico" ante falta de pasajeros

El operativo policial desplegado en Aires Puros
ACCIDENTE DE TRÁNSITO

Adolescente de 14 años murió en un accidente de tránsito en Aires Puros: la Policía tuvo que usar balas de goma para controlar incidentes

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos