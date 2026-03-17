Inmet advierte por "potencial peligro" en zona fronteriza con Uruguay: lluvia, vientos y posibles efectos en el país

El Instituto Nacional de Meteorología de Brasil (Inmet) emitió una alerta por tormentas de “peligro potencial” para este martes 17 de marzo en el sur del país, especialmente en Rio Grande do Sul y Santa Catarina , zonas cercanas a la frontera con Uruguay.

El organismo prevé lluvias de entre 20 y 30 mm por hora (hasta 50 mm diarios) , vientos de 40 a 60 km/h y eventual caída de granizo , con un riesgo bajo de cortes de energía, daños en cultivos, caída de ramas e inundaciones puntuales .

Aunque la alerta rige para Brasil, el fenómeno puede impactar en Uruguay, sobre todo en el norte y noreste , con lluvias, tormentas y rachas fuertes de viento .

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Este escenario coincide con el pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), que prevé para este martes una jornada inestable en todo el país , con tormentas más intensas hacia la tarde y la noche .

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El pronóstico de Inumet

En Montevideo y el área metropolitana, se espera una mañana nubosa a cubierta con lluvias y probables tormentas, con vientos del noreste al oeste entre 20 y 40 km/h.

Por la tarde y noche, el tiempo seguirá inestable, con precipitaciones, tormentas y rachas fuertes, y viento del noroeste rotando al sur. La temperatura irá de 20°C a 29°C.

En el resto del país, se prevé un patrón similar: mañanas inestables o con baja probabilidad de tormentas y desmejora generalizada hacia la tarde, con altas temperaturas (hasta 32°C) y rachas intensas asociadas a tormentas.

El Inmet recomendó no refugiarse bajo árboles, evitar estacionar cerca de estructuras inestables y no usar dispositivos electrónicos conectados durante las tormentas.

La evolución del sistema será clave para determinar su impacto en Uruguay en una jornada marcada por la inestabilidad regional.