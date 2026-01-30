Rige una alerta amarilla de Inumet por tormentas "puntualmente fuertes": las localidades afectadas

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una alerta amarilla por tormentas "puntualmente fuertes" que afectarán a cinco departamentos del país.
Según el organismo oficial del tiempo, la advertencia será actualizada, en principio, a las 15:35 o "ante cambios significativos".
Meteorología explicó que la alerta meteorológica obedece a una "perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable que afecta el país generando tormentas, algunas puntualmente fuertes".
En tal sentido, Inumet advierte que en zonas de tormentas "se podrá registrar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes".
Principales localidades afectadas:
Cerro Largo: Arachania, Arbolito, Barrio Hipódromo, Barrio La Vinchuca, Barrio López Benítez, Bañado de medina, Cerro de las Cuentas, Fraile Muerto, Getulio Vargas, Isidoro Noblía, La Pedrera, Lago Merín, Las Cañas, Melo, Plácido Rosas, Poblado Uruguay, Quebracho, Ramón Trigo, Río Branco, Toledo, Tres Islas y Tupambaé.
Lavalleja: 19 de Junio, Aramendía, José Pedro Varela y Zapicán.
Rivera: Paso Hospital y Vichadero.
Rocha: 18 de Julio, Barra del Chuy, Cebollati, Chuy, La Coronilla, Lascano, Puimayen y San Luis Al Medio.
Treinta y Tres: Arrocera Zapata, Arrozal Treinta y Tres, Ejido de Treinta y Tres, General Enrique Martínez, Isla Patrulla, Maria Albina, Mendizábal, Rincón, Santa Clara de Olimar, Treinta y Tres, Vergara y Villa Sara.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Inumet_/status/2017276096056603020&partner=&hide_thread=false