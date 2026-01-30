Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
24°C
nubes dispersas
Domingo:
Mín  19°
Máx  24°

Siguenos en:

/ Nacional / CLIMA

Rige una alerta amarilla de Inumet por tormentas "puntualmente fuertes": las localidades afectadas

Según el instituto de meteorología, la advertencia será actualizada, en principio, a las 15:35 o "ante cambios significativos".

30 de enero 2026 - 13:49hs
Inumet emitió una alerta amarilla

Inumet emitió una alerta amarilla

Inés Guimaraens

Según el organismo oficial del tiempo, la advertencia será actualizada, en principio, a las 15:35 o "ante cambios significativos".

Meteorología explicó que la alerta meteorológica obedece a una "perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable que afecta el país generando tormentas, algunas puntualmente fuertes".

Más noticias
Cielo nuboso a algo nuboso en el área metropolitana.
CLIMA

Enero se despide con cielo nuboso, algunas tormentas y altas temperaturas: cómo arranca febrero, según Inumet

El cielo estará nuboso y algo nuboso
PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este viernes 30 de enero

En tal sentido, Inumet advierte que en zonas de tormentas "se podrá registrar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes".

Embed

Principales localidades afectadas:

Cerro Largo: Arachania, Arbolito, Barrio Hipódromo, Barrio La Vinchuca, Barrio López Benítez, Bañado de medina, Cerro de las Cuentas, Fraile Muerto, Getulio Vargas, Isidoro Noblía, La Pedrera, Lago Merín, Las Cañas, Melo, Plácido Rosas, Poblado Uruguay, Quebracho, Ramón Trigo, Río Branco, Toledo, Tres Islas y Tupambaé.

Lavalleja: 19 de Junio, Aramendía, José Pedro Varela y Zapicán.

Rivera: Paso Hospital y Vichadero.

Rocha: 18 de Julio, Barra del Chuy, Cebollati, Chuy, La Coronilla, Lascano, Puimayen y San Luis Al Medio.

Treinta y Tres: Arrocera Zapata, Arrozal Treinta y Tres, Ejido de Treinta y Tres, General Enrique Martínez, Isla Patrulla, Maria Albina, Mendizábal, Rincón, Santa Clara de Olimar, Treinta y Tres, Vergara y Villa Sara.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Inumet_/status/2017276096056603020&partner=&hide_thread=false

Temas:

Inumet Alerta amarilla tormentas

Seguí leyendo

Las más leídas

Patrullero de la Policía de Montevideo
POLICIALES

Hombre se habría "metido" con la hija de otro, una niña de 13 años, y el padre de la menor lo mató de una puñalada

Jubilados

Jubilaciones: el aumento definitivo a las pasividades será de 5,97% en 2026

Alejandro Balbi. Archivo
ACCIDENTE

Alejandro Balbi asumió la defensa del motociclista al que chocó el ministro Negro y pidió historia clínica

Usurpación en Punta del Este: familia que ocupa casas de alto valor y se niega a abandonarlas declara hoy en Fiscalía
USURPACIÓN

Usurpación en Punta del Este: familia que ocupa casas de alto valor y se niega a abandonarlas declara hoy en Fiscalía

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos