Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este viernes 13 de marzo

En Montevideo y el área metropolitana, la temperatura mínima será de 17 °C y la máxima alcanzará los 25 °C, según Inumet

13 de marzo 2026 - 7:16hs
Se espera un día soleado en Montevideo

Se espera un día soleado en Montevideo

Foto: Leonardo Carreño.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé para este viernes 13 de marzo una jornada con cielo entre claro y algo nuboso en gran parte del país, con presencia de neblinas y bancos de niebla durante la mañana y temperaturas máximas que superarán los 30 °C en algunas regiones.

Montevideo y área metropolitana

En Montevideo y el área metropolitana, la temperatura mínima será de 17 °C y la máxima alcanzará los 25 °C.

Durante la mañana el cielo estará claro y algo nuboso, con períodos de mayor nubosidad, acompañado de neblinas y bancos de niebla. El viento soplará del este al sureste entre 10 y 30 km/h.

Para la tarde y la noche, el cielo se mantendrá nuboso a algo nuboso, con vientos del sureste rotando al noreste entre 20 y 30 km/h y rachas que podrán llegar a los 40 km/h.

Este

En el este del país, Inumet pronosticó temperaturas entre 14 °C y 26 °C.

La mañana comenzará clara y algo nubosa, con períodos de mayor nubosidad, nieblas y neblinas, y probables precipitaciones. El viento soplará del sector este entre 10 y 30 km/h.

En la tarde y la noche el cielo continuará nuboso a algo nuboso, con baja probabilidad de precipitaciones y presencia de neblinas y bancos de niebla. El viento se mantendrá del sector este entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

Oeste

Para el oeste, el organismo meteorológico prevé mínima de 14 °C y máxima de 32 °C, siendo una de las zonas más cálidas del país.

La mañana estará clara y algo nubosa, con períodos de nuboso y presencia de neblinas y bancos de niebla. El viento soplará del sector este entre 10 y 30 km/h.

Durante la tarde y la noche, el cielo se mantendrá nuboso a algo nuboso. Se esperan vientos del sector este entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras y períodos de viento variable entre 0 y 10 km/h.

Norte

En el norte del país, las temperaturas oscilarán entre 15 °C y 30 °C.

La mañana comenzará clara y algo nubosa, con períodos de nubosidad y presencia de neblinas y bancos de niebla, mientras que el viento soplará del sector este entre 10 y 30 km/h.

Hacia la tarde y la noche se mantendrá claro a algo nuboso, con vientos del sector este entre 10 y 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h.

