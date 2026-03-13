Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este viernes 13 de marzo

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé para este viernes 13 de marzo una jornada con cielo entre claro y algo nuboso en gran parte del país, con presencia de neblinas y bancos de niebla durante la mañana y temperaturas máximas que superarán los 30 °C en algunas regiones.
Montevideo y área metropolitana
En Montevideo y el área metropolitana, la temperatura mínima será de 17 °C y la máxima alcanzará los 25 °C.
Durante la mañana el cielo estará claro y algo nuboso, con períodos de mayor nubosidad, acompañado de neblinas y bancos de niebla. El viento soplará del este al sureste entre 10 y 30 km/h.
Para la tarde y la noche, el cielo se mantendrá nuboso a algo nuboso, con vientos del sureste rotando al noreste entre 20 y 30 km/h y rachas que podrán llegar a los 40 km/h.
Este
En el este del país, Inumet pronosticó temperaturas entre 14 °C y 26 °C.
La mañana comenzará clara y algo nubosa, con períodos de mayor nubosidad, nieblas y neblinas, y probables precipitaciones. El viento soplará del sector este entre 10 y 30 km/h.
En la tarde y la noche el cielo continuará nuboso a algo nuboso, con baja probabilidad de precipitaciones y presencia de neblinas y bancos de niebla. El viento se mantendrá del sector este entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.
Oeste
Para el oeste, el organismo meteorológico prevé mínima de 14 °C y máxima de 32 °C, siendo una de las zonas más cálidas del país.
La mañana estará clara y algo nubosa, con períodos de nuboso y presencia de neblinas y bancos de niebla. El viento soplará del sector este entre 10 y 30 km/h.
Durante la tarde y la noche, el cielo se mantendrá nuboso a algo nuboso. Se esperan vientos del sector este entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras y períodos de viento variable entre 0 y 10 km/h.
Norte
En el norte del país, las temperaturas oscilarán entre 15 °C y 30 °C.
La mañana comenzará clara y algo nubosa, con períodos de nubosidad y presencia de neblinas y bancos de niebla, mientras que el viento soplará del sector este entre 10 y 30 km/h.
Hacia la tarde y la noche se mantendrá claro a algo nuboso, con vientos del sector este entre 10 y 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h.