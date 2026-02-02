Nostrum Roosevelt: la marca insignia de Altius Group desembarca en Punta del Este

Nostrum, la marca residencial más reconocida en Uruguay, llega a Punta del Este con Nostrum Roosevelt, un proyecto que marca un nuevo hito para la firma y para el mercado inmobiliario del principal balneario del país. Ubicada sobre la emblemática Avenida Franklin D. Roosevelt, parada 19, esta torre residencial de diseño contemporáneo combina ubicación estratégica, calidad arquitectónica y los beneficios fiscales de la Ley 18.795, consolidándose como una oportunidad única tanto para vivir como para invertir.
Con 20 niveles sobre planta baja, Nostrum Roosevelt propone un estilo de vida urbano, funcional y conectado, con vistas privilegiadas al mar y al bosque, en una zona que se destaca por su excelente conectividad y cercanía a servicios, centros comerciales y playas. El proyecto ofrece unidades de 1, 2 y 3 dormitorios, diseñadas para maximizar el confort, la luminosidad y la eficiencia de los espacios.
Uno de los grandes diferenciales del proyecto es su propuesta de amenities, pensados para acompañar los hábitos contemporáneos y elevar la experiencia cotidiana: piscina exterior con solárium, gimnasio completamente equipado, playroom, salón de usos múltiples con cocina integrada y terraza pergolada, además de parrillero semi cubierto, vestuarios y áreas exteriores cuidadosamente diseñadas para el disfrute durante todo el año. A esto se suman locales comerciales en planta baja con frente a Avenida Roosevelt, que aportan dinamismo y valor al entorno inmediato.
El desarrollo está a cargo de Altius Group, el principal desarrollador inmobiliario del país, con una sólida trayectoria y fuerte presencia en Punta del Este. La empresa es responsable de proyectos emblemáticos como More Atlántico, un ícono residencial sobre Avenida Roosevelt y Selenza Residences & Beach Club, referente del lujo contemporáneo en Manantiales. Con la llegada de Nostrum Roosevelt, Altius amplía su portafolio en el Este, integrando la marca Nostrum a una plaza estratégica y en constante crecimiento.
Con más de 30 proyectos desarrollados y en ejecución, más de 2800 unidades entregadas y una visión enfocada en crear valor sostenible, Altius Group continúa consolidando su liderazgo en el mercado, apostando por propuestas que combinan diseño, ubicación, eficiencia y respaldo. Nostrum Roosevelt, no solo representa la llegada de la marca con más cantidad de proyectos terminados a Punta del Este, sino también una nueva forma de acceder a vivir o invertir en uno de los destinos más exclusivos de la región, con beneficios fiscales y estándares de calidad que marcan la diferencia.