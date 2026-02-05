Guasqueros e innovaciones, tradición y futuro, la atractiva mezcla en el área comercial de Agro en Punta

En una atractiva mezcla de tradición e innovación , en el área comercial de Agro en Punta 2026 conviven desarrollos tecnológicos generados recientemente , incluso algunos se estrenan en esta exposición, con media docena de guasqueros que fabrican sus piezas artesanales "en vivo y en directo" , además de exhibirlas y comercializarlas.

La iniciativa, por invitación especial de la organización de Agro en Punta , es emprendida por País de Guasqueros , de tradicional presencia en la Expo Rural del Prado, con la comunicadora Milagros Herrera liderando esa herramienta de defensa de la vigencia de una de las labores camperas más antiguas , presente en la campaña del territorio nacional desde que ingresó la ganadería, siglos antes de que Uruguay exista como país.

"En la última edición de País de Guasqueros en la Expo Prado tuvimos a más de 30 guasqueros, es muy lindo promover esto, acá vinimos a ver cómo nos va, porque es algo nuevo, estamos muy agradecidos con la invitación de Agro en Punta, vinimos con seis guasqueros a una exposición que es un éxito y un lugar diferente para nosotros, muy interesante, donde somos los distintos y eso es lindo, poder contribuir desde otro lado y con algo que es de mucha calidad, con cosas que los guasqueros hacen con tanto cariño y calidad", comentó Herrera a El Observador.

INFORME La misión a China, las chances del agro y un hongo que se interpone entre Uruguay y el mercado asiático

"De alguna manera con los guasqueros representamos a la identidad agropecuaria de este país, el guasquero está en sus más profundas raíces, por lo que hemos visto en estas primeras horas verlos trabajar, mirar sus creaciones, en un lugar donde hay tanta tecnología moderna, es algo que nos parece le gusta mucho a la gente", añadió.

DSC_0045

DSC_0049

Los guasqueros

Daniel Beltrán - San José

Hugo Larrama - Colonia

Facundo Maradei - Montevideo

Andrea Camargo - Rivera

Antonio Larrosa - Lavalleja

Marcelo Gallone - Lavalleja

DSC_0046

DSC_0048

"Los guasqueros, cuando vienen a una exposición, en realidad dejan de trabajar en sus galpones, en sus talleres, en sus casas y vienen a hacerlo acá, la gente queda muy sorprendida al verlos, les gusta y ellos también se sienten muy bien con mostrar cómo hacen cada una de las piezas y cuando les preguntan y explican cómo lo hacen", dijo Herrera.

DSC_0054

DSC_0050

"Nos gusta mostrar nuestro oficio"

Beltrán, uno de los guasqueros, destacó a El Observador que "para nosotros ser parte de esta exposición es muy importante, muy positivo, nos da un visibilidad que no siempre es fácil de tener, estar en un lugar con tanta gente, con tantas cosas tan importantes, es un orgullo para nosotros".

Dijo, también, que "a nosotros nos gusta mostrar nuestro oficio y para la gente es siempre interesante ver el trabajo terminado, pero nos parece, lo hemos notado en cada exposición antes, también disfrutan mucho viendo cómo manejamos la materia prima, cómo se trabaja y eso nosotros lo disfrutamos".

Beltrán, como pasa con muchos guasqueros de estos tiempos, aprendió viendo a compañeros mientras estudiaba en la escuela agraria, luego hizo cursos, leyó libros y aprovechó más acá en el tiempo el uso de Internet, pero ha sido fundamental la experiencia acumulada en el desarrollo de la guasquería durante 15 años ya.

Sobre la materia prima, la principal es el cuero vacuno, sobre todo el de novillo, pero también el cuero equino, aunque se suele utilizar también cuero de ternero y de chivo, contó.

DSC_0047

DSC_0061