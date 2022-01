La prenda de Gabriela Hearst y Manos del Uruguay que usa Sarah Jessica Parker en la secuela de Sex and the City

Carrie Bradshaw tiene uno momento de reflexión en medio de los cambios que debe afrontar en una nueva etapa de su vida. Recostada en un sillón lee Who they was, la exitosa novela autobiográfica de Gabriel Krauze, mientras toma una copa de vino en un sweater de Stella McCartney. La cubre una manta tejida por mujeres uruguayas.

Se trata de un throw de cashmere multicolor diseñado por Gabriela Hearst y tejido por Manos del Uruguay que llegó a la pantalla de And Just Like That, la esperada secuela de la icónica serie de finales de los 90 y comienzos del nuevo milenio, Sex and the City, que durante seis temporadas abrió las puertas de las grandes casas de la moda para los televidentes y en más de una ocasión catapultó la popularidad, y los precios, de las prendas favoritas de sus protagonistas.

La escena del comienzo está al principio del sexto episodio de esta temporada, que pone a disposición un capítulo cada jueves en la plataforma de streaming HBO Max y estará compuesta de diez episodios. Pero la pieza creada por la diseñadora uruguaya ya había entrado en plano en varios momentos, siempre que la protagonista necesitara una prenda que le diera confort y esa sensación de bienestar que pueden lograr los tejidos.

Gabriela Hearst

La estilista original de Sex and the City, Patricia Field, no está detrás de And Just Like That…, quien durante el rodaje de la serie se encontraba en Francia, trabajando en la segunda temporada de la serie de Netflix Emily en París. Por lo tanto Molly Rogers y Danny Santiago, quienes supieron ser asistentes de Field, tomaron el desafío de encargarse de los roperos de Carrie, Miranda y Charlotte, mientras enfrentan nuevos conflictos en la misma ciudad, más de veinte años después.

El wrap que usa Sarah Jessica Parker figura en la tienda online de la diseñadora uruguaya bajo "consulta" y levantó elogios de los seguidores de la serie y su estilismo en diferentes plataformas y redes sociales.