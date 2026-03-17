Cómo es la prisión de Alexandría, el centro de reclusos de máxima seguridad donde se encuentra detenido Sebastián Marset

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset se encuentra detenido en el Centro de Detención William G. Truesdale , en la ciudad de Alexandria del estado de Virginia (Estados Unidos) luego de su captura en la ciudad de Santa Cruz (Bolivia) por agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y personal policial local.

Señalado como figura clave en el tráfico de drogas en Sudamérica , conforme a la imputación por la que fue extraditado al país norteamericano, el montevideano habría gestionado operaciones que implicaron grandes volúmenes de estupefacientes. En uno de los casos señalados, correspondiente a enero de 2021, se le atribuye una deuda superior a 17 millones de euros por un envío de cocaína hacia Europa .

La fiscalía informó que el joven de 34 años compadecerá ante un único cargo por conspiración para lavado de capitales. El delito prevé una pena máxima de 20 años de prisión . El caso se tramita en un tribunal federal en Alexandria .

CASO MARSET "La cronología de una captura histórica": gobierno de Bolivia mostró con IA cómo fue la detención de Sebastián Marset

NARCOTRÁFICO Las máscaras hiperrealistas que encontraron en el allanamiento para capturar a Sebastián Marset en Bolivia

Finalizado en 1987 con un costo de 15 millones de dólares, el Centro de Detención para Adultos William G. Truesdale de Alexandría alberga a todas las personas puestas bajo custodia del sheriff por orden judicial y varios presos federales mediante un contrato con el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.

El alojamiento de presos federales facilita el procesamiento de los acusados en el Tribunal Federal nacional, ubicado en las cercanías. En 2024, según los registros oficiales, albergó un promedio diario de 287 reclusos.

image Centro de Detención William G. Truesdale, en la ciudad de Alexandria.

Bajo la operación de un estilo de gestión y diseño arquitectónico que facilitan un mayor contacto entre el personal y los internos, permitiendo reducir la tensión dentro del entorno penitenciario, el establecimiento logró consolidarse como un centro penitenciario modelo, reconocido a nivel nacional por la excelencia de su personal y sus operaciones.

El Centro de Detención para Adultos William G. Truesdale albergó a algunos de altos perfiles de reclusos de los últimos años, como la mexicana Emma Coronel, esposa de Joaquín el Chapo Guzmán.

"El Centro de Detención se esfuerza por brindar un servicio de la más alta calidad y cuenta con la acreditación de la Asociación Correccional Americana (ACA) desde 1989 y de la Comisión Nacional de Atención Médica Correccional (NCCHC) desde 1991", señala en su sitio web.

¿Cómo sigue la causa judicial que enfrenta Sebastián Marset?

En el marco de la primera audiencia celebrada el lunes frente al magistrado federal, Sebastián Marset fue informado formalmente sobre los cargos que enfrenta.

Según confirmó a El Observador Santiago Moratorio, abogado del uruguayo, la cita tuvo lugar en el distrito este de Virginia.

https://www.bbc.com/mundo/articles/c2lr5rlw2xeo Sebastián Marset fue capturado por la policía boliviana y trasladado de inmediato a EE.UU. por la agencia antidrogas DEA este país. Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay

En el primer careo, Marset fue consultado sobre si cuenta con representación legal y allí indicó que se encuentra en "proceso de contratar a los abogados de nuestro equipo en Estados Unidos", conforme a la explicación del letrado.

"Esta instancia se trató de un procedimiento meramente ministerial y de trámite, con una duración de entre dos y cinco minutos", detalló Moratorio.

El proceso judicial se encuentra en una fase inicial y los próximos pasos dependerán de las decisiones del acusado y de la estrategia de la fiscalía.