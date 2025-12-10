Los cuatro jugadores que vuelven a Peñarol tras salir a préstamo: el único que tiene chances de quedarse es Matías González

Cuatro jugadores que salieron a préstamo en los últimos tiempos desde Peñarol estarán presentes en el inicio de la pretemporada en los primeros días de enero de 2026, aunque solo uno corre con chances reales de quedarse en los aurinegros de cara a la próxima temporada.

Ese jugador es Matías González , defensor formado en Peñarol, de 22 años que estuvo todo el 2024 cedido a préstamo en Danubio.

González fue el zaguero central derecho campeón de la Copa Libertadores sub 20 con Peñarol en 2022. Hacía dupla de marcadores centrales con Pablo López en un equipo capitaneado por Mathías De Ritis.

El 17 de enero de 2022, antes de esa Libertadores, González debutó en el primer equipo de Peñarol , dirigido por Mauricio Larriera, entrando a los 80 minutos en el Campus de Maldonado en amistoso ante Barracas Central donde el aurinegro ganó 4-0 .

Después fue titular en el triunfo 1-0 a Ñublense en partido jugado en el Suppici de Colonia, entró a los 65' en un clásico amistoso contra Nacional suspendido por tormenta eléctrica a los 80 y fue nuevamente titular ante Santiago Wanderers, en amistoso jugado en el Campeón del Siglo.

En setiembre de 2022 se lesionó en un partido de Tercera debido al mal estado del campo de juego en que Deportivo Maldonado hacía las veces de locatario.

Volvió 11 meses después, en agosto de 2023, anotándole un gol a Cerro, en partido también de Tercera.

Para lograr su mejor forma física y futbolística, vio con buenos ojos salir a préstamo en 2024 y recaló en Danubio que ahora le devuelve a Peñarol un... Lateral derecho.

Es que en la Franja, González encontró su lugar en esa posición y le devolvió buenos rendimientos a los entrenadores que depositaron confianza en él, Juan Manuel Olivera y Gustavo Matosas.

En el Torneo Apertura solo jugó 6 partidos pero su lugar se lo ganó en el Torneo Intermedio con 6 encuentros sobre 7 disputados. En el Torneo Clausura fue de las mejores figuras del franjeado con 14 encuentros disputados, 2 goles y 2 asistencias.

Tiene contrato con Peñarol hasta el 31 de diciembre de 2026.

Alexander Machado, vuelve tras jugar en Defensor Sporting

Gol de Alexander Machado en Peñarol vs San Antonio Bulo Bulo en el Campeón del Siglo por Copa Libertadores.jpeg Alexander Machado FOTO: LEONARDO CARREÑO

Peñarol apostó a comienzos de 2024 a la contratación de Alexander Machado como una carta de recambio de Maximiliano Silvera.

La apuesta por un jugador joven demanda sus tiempos y Peñarol decidió no esperarlos: a mitad de año fue por Matías Arezo y cedió a Machado a Defensor Sporting.

En Peñarol, el delantero zurdo marcó 2 goles en 17 partidos. Uno de los tantos fue por Copa Libertadores. El otro se lo hizo a Miramar Misiones.

En Defensor Sportting, con el que firmó una cesión por seis meses, disputó 12 encuentros y anotó 2 tantos, uno por Copa AUF Uruguay contra Central Español y otro por el Torneo Clausura, ante Wanderers.

Difícilmente corra con chances de integrar el plantel de 2026, pero Diego Aguirre será quien tenga la última palabra.

Tiene contrato con Peñarol hasta el 31 de diciembre 2027.

Andrés Madruga, vuelve tras irse a Ecuador

stuani-jpg..webp Andrés Madruga Leonardo Carreño

Otro jugador que termina su préstamo es Andrés Madruga, que en marzo de este se fue cedido por todo 2025 a Manta de Ecuador. Disputó 21 encuentros y marcó una anotación.

Madruga tiene 21 años y en 2024 jugó cedido a Rampla Juniors, cuando estaba en Primera (23 partidos, un gol).

Según pudo saber Referí, es un jugador que no está en el radar de Diego Aguirre que fue quien lo hizo debutar en su retorno al club, en noviembre de 2023, en partido ante Plaza Colonia.

Curiosamente, para ese partido, Aguirre apostó por Madruga y no por Nahuel Herrera a quien había hecho debutar Alfredo Arias en el Torneo Apertura de ese año.

Madruga jugó 4 partidos en la Primera de Peñarol (en 2023) pero Aguirre no lo consideró en la pretemporada de verano de este año, por lo que se fue a Ecuador.

Tiene contrato con Peñarol hasta el 31 de diciembre de 2026. Seguramente buscará nuevo destino.

Matías Ferreira termina su préstamo en Tacuarembó

whatsapp-image-2023-04-23-at-20-26-07-jpeg..webp Matías Ferreira Inés Guimaraens

Otro jugador que debe presentarse a la pretemporada de Peñarol en enero de 2026 es el volante Matías Ferreira.

Se trata de otro campeón de Libertadores sub 20 en 2022 que llegó a debutar en Primera, pero que recién este año tuvo algo de continuidad, en Tacuarembó.

En Peñarol debutó de la mano de Alfredo Arias en 2023 llegando a sumar pocos minutos en ocho encuentros de esa temporada.

En el primer semestre de 2024 estuvo cedido en Miramar Misiones donde no jugó. Para el segundo semestre pasó a Colón, en Segunda, donde apenas vio acción en un partido, por espacio de 24 minutos.

Este año pasó a Tacuarembó donde disputó 19 partidos con un gol y 2 asistencias.

Tiene contrato con Peñarol hasta el 31 de diciembre de 2026, pero no es un jugador que se pretenda reincorporar a Primera.