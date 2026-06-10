Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este miércoles 10 de junio

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé para este miércoles 10 de junio una jornada marcada por la abundante nubosidad, la presencia de nieblas y neblinas en gran parte del país y la posibilidad de precipitaciones escasas y aisladas en algunas zonas durante la tarde y la noche.

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Para la capital y su zona de influencia, Inumet anuncia una temperatura mínima de 5 °C y una máxima de 15 °C.

Durante la mañana estará nuboso, con períodos de algo nuboso, acompañado por nieblas y neblinas. Los vientos soplarán del sector norte entre 10 y 20 km/h, con períodos de calma.

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Hacia la tarde y la noche aumentará la nubosidad hasta quedar cubierto, con probables precipitaciones escasas y aisladas . También persistirán las nieblas y neblinas, mientras que los vientos serán variables entre 0 y 10 km/h.

Este

En el este del país se espera una mañana nubosa y cubierta, con heladas agrometeorológicas, además de nieblas y neblinas. Las temperaturas oscilarán entre los 2 °C y los 17 °C.

Para la segunda mitad de la jornada continuará el cielo cubierto, con persistencia de nieblas y neblinas. Los vientos serán del norte entre 10 y 20 km/h, con períodos de intensidad variable.

Oeste

La región oeste tendrá temperaturas entre 9 °C y 16 °C.

La mañana se presentará nubosa y cubierta, con nieblas y neblinas, mientras que por la tarde y la noche se prevén precipitaciones escasas y aisladas. Los vientos del este soplarán entre 10 y 20 km/h durante toda la jornada.

Norte

En el norte del territorio nacional, las temperaturas irán desde los 10 °C hasta los 18 °C.

La mañana estará nubosa y cubierta, con algunos períodos de algo nuboso, además de nieblas y neblinas. Durante la tarde y la noche continuará la abundante nubosidad y se formarán bancos de niebla y neblinas.

Los vientos serán del este entre 10 y 20 km/h, rotando al sureste hacia el final del día, con períodos de calma.