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Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este miércoles 10 de junio

Hacia la tarde y la noche aumentará la nubosidad e Inumet no descarta probables precipitaciones escasas y aisladas

10 de junio de 2026 7:24 hs
Frío/el tiempo/el clima
Foto: Leonardo Carreño

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé para este miércoles 10 de junio una jornada marcada por la abundante nubosidad, la presencia de nieblas y neblinas en gran parte del país y la posibilidad de precipitaciones escasas y aisladas en algunas zonas durante la tarde y la noche.

Montevideo y área metropolitana

Para la capital y su zona de influencia, Inumet anuncia una temperatura mínima de 5 °C y una máxima de 15 °C.

Durante la mañana estará nuboso, con períodos de algo nuboso, acompañado por nieblas y neblinas. Los vientos soplarán del sector norte entre 10 y 20 km/h, con períodos de calma.

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Hacia la tarde y la noche aumentará la nubosidad hasta quedar cubierto, con probables precipitaciones escasas y aisladas. También persistirán las nieblas y neblinas, mientras que los vientos serán variables entre 0 y 10 km/h.

Este

En el este del país se espera una mañana nubosa y cubierta, con heladas agrometeorológicas, además de nieblas y neblinas. Las temperaturas oscilarán entre los 2 °C y los 17 °C.

Para la segunda mitad de la jornada continuará el cielo cubierto, con persistencia de nieblas y neblinas. Los vientos serán del norte entre 10 y 20 km/h, con períodos de intensidad variable.

Oeste

La región oeste tendrá temperaturas entre 9 °C y 16 °C.

La mañana se presentará nubosa y cubierta, con nieblas y neblinas, mientras que por la tarde y la noche se prevén precipitaciones escasas y aisladas. Los vientos del este soplarán entre 10 y 20 km/h durante toda la jornada.

Norte

En el norte del territorio nacional, las temperaturas irán desde los 10 °C hasta los 18 °C.

La mañana estará nubosa y cubierta, con algunos períodos de algo nuboso, además de nieblas y neblinas. Durante la tarde y la noche continuará la abundante nubosidad y se formarán bancos de niebla y neblinas.

Los vientos serán del este entre 10 y 20 km/h, rotando al sureste hacia el final del día, con períodos de calma.

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