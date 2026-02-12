Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
23°C
muy nuboso
Viernes:
Mín  19°
Máx  22°

Siguenos en:

/ Nacional / TORMENTAS

Temporal en Paysandú dejó familias evacuadas, voladuras de techos y localidades sin energía eléctrica

El fenómeno provocó al menos una veintena de voladuras de techos y la caída de numerosas columnas del tendido eléctrico

12 de febrero 2026 - 9:11hs
paysandu

El fenómeno provocó al menos una veintena de voladuras de techos y la caída de numerosas columnas del tendido eléctrico, lo que dejó a la zona sin suministro de energía.

Voladuras de techos y familias evacuadas

De acuerdo a la información oficial, tres familias debieron ser trasladadas durante la madrugada al Centro Cultural habilitado por el Municipio, luego de que sus viviendas quedaran sin techo a raíz de los fuertes vientos.

Más noticias
Yamandú Orsi en evento de ADM. Archivo
REVISIÓN MÉDICA

Tras contagio del intendente de Paysandú en viaje a China, Yamandú Orsi se hizo estudios y no tiene varicela

cianobacterias en paysandu: intendencia exhorta a banarse con precaucion en zonas balnearias del departamento
ADVERTENCIA

Cianobacterias en Paysandú: intendencia exhorta a bañarse con precaución en zonas balnearias del departamento

Desde las 03:30, inmediatamente después de ocurrido el evento, la Intendencia dispuso el envío de jerarcas y personal de la Dirección de Descentralización y del Departamento de Obras, que se trasladaron al lugar y permanecen asistiendo al Municipio en la atención y contención de las familias afectadas.

Zona sin energía y monitoreo permanente

La caída de columnas del tendido eléctrico dejó a Porvenir y Pueblo Esperanza sin energía eléctrica. Las autoridades trabajan en la evaluación de daños y en la coordinación de las tareas necesarias para restablecer los servicios.

El Centro Coordinador de Emergencias Departamental (CECOED) se mantiene en monitoreo permanente de la situación. Las autoridades recomendaron a los pobladores y a quienes deban circular por los caminos del área extremar las precauciones.

Temas:

Paysandú temporal Techos

Seguí leyendo

Las más leídas

Desfile de Llamadas 2026
CARNAVAL

Intendencia de Montevideo inició una investigación por un comunicado falso respecto al Desfile de Llamadas

Metsul advierte por río atmosférico que transporta aire con alto contenido de vapor: cómo puede afectar a Uruguay
CLIMA

Metsul advierte por "río atmosférico" que transporta aire "con alto contenido de vapor": cómo puede afectar a Uruguay

Fachada del Edificio Imperiale, lugar donde está en prisión domiciliaria Daniela Cabral
CONEXIÓN GANADERA

Justicia rechazó recurso de Daniela Cabral y ordenó la venta "inmediata" del apartamento donde la viuda de Basso cumple domiciliaria

José Bulmini Borges, el hombre encontrado fallecido en Tacuarembó
TACUAREMBÓ

"Pedimos justicia": el descargo de la familia del hombre de 41 años que fue encontrado muerto en Tacuarembó

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos