Temporal en Paysandú dejó familias evacuadas, voladuras de techos y localidades sin energía eléctrica

Rachas de viento de hasta 111 kilómetros por hora y lluvias abundantes afectaron en la madrugada de este jueves a las localidades de Porvenir y Pueblo Esperanza , principalmente en el camino que une ambas localidades, informó la Intendencia de Paysandú en un comunicado al que accedió El Observador.

El fenómeno provocó al menos una veintena de voladuras de techos y la caída de numerosas columnas del tendido eléctrico , lo que dejó a la zona sin suministro de energía .

De acuerdo a la información oficial, tres familias debieron ser trasladadas durante la madrugada al Centro Cultural habilitado por el Municipio, luego de que sus viviendas quedaran sin techo a raíz de los fuertes vientos.

Desde las 03:30, inmediatamente después de ocurrido el evento, la Intendencia dispuso el envío de jerarcas y personal de la Dirección de Descentralización y del Departamento de Obras, que se trasladaron al lugar y permanecen asistiendo al Municipio en la atención y contención de las familias afectadas.

Zona sin energía y monitoreo permanente

La caída de columnas del tendido eléctrico dejó a Porvenir y Pueblo Esperanza sin energía eléctrica. Las autoridades trabajan en la evaluación de daños y en la coordinación de las tareas necesarias para restablecer los servicios.

El Centro Coordinador de Emergencias Departamental (CECOED) se mantiene en monitoreo permanente de la situación. Las autoridades recomendaron a los pobladores y a quienes deban circular por los caminos del área extremar las precauciones.