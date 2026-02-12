Exentrenador de Arda Güler dijo que el futbolista turco "está sufriendo acoso laboral en el Real Madrid": sus polémicas declaraciones contra el club español

Serhat Pekmezci , el exentrenador de Arda Güler y responsable de que el futbolista llegara al Fenerbahçe en el 2019, concedió una entrevista que generó mucho revuelo en España al declarar que el futbolista turco sufre acoso laboral en el Real Madrid por parte de los propios compañeros de equipo.

En diálogo con Sports Digitale, el exmentor de Arda señaló: "Aunque el Real Madrid es un megaclub, Arda Güler está sufriendo mobbing (acoso laboral). No es que se quejara conmigo, pero sabía que esto pasaría. Le dije que tuviera paciencia".

Pekmezci no dudó en señalar a quien considera los responsables del mobbing (hostigamiento al que, de forma sistemática, se ve sometida una persona en el ámbito laboral) contra Güler: "El acoso venía de los jugadores. Hay un grupo allí que no ha podido aceptar a Arda ; por desgracia, son jugadores con un ego muy alto", expresó.

"Arda es muy paciente y consciente, pero incluso él ha empezado a rebelarse, pensando: '¿Por qué siempre yo?' ", detalló Serhat sobre la postura del propio futbolista.

EUROPA El Real Madrid, la UEFA y los clubes europeos llegan a un acuerdo para el fin de la Superliga

SUPERLIGA El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, celebró el fin de la Superliga Europea y habló sobre Florentino Pérez: "Nunca nos perdimos el respeto mutuo"

El preparador turco habla de toxicidad dentro del vestuario del Real Madrid que este año han conseguido el despido a Xabi Alonso como entrenador y que han hecho que técnicos como Jürgen Klopp no quieran firmar por el conjunto blanco. "Dijo que algunos jugadores necesitan irse para que él llegue. Por eso también se fue Xabi Alonso", explicó.

"El Fenerbahçe es un club más grande que el Real Madrid"

En otra línea en esa misma entrevista, Serhat Pekmezci dejó en claro su pensamiento de que el club turco es más grande que el Merengue: "Siempre he sostenido que el Fenerbahçe no es diferente del Real Madrid. De hecho, para mí, es un club más grande que el Real Madrid", comenzó explicando.

"Tenemos un equipo de baloncesto que ganó la Champions League. Tenemos atletas de renombre mundial. Innumerables estrellas han llegado aquí. Tenemos un entrenador que llevó a la selección brasileña a ser campeona del mundo. Tenemos muchas leyendas que surgieron de nuestras filas, como Oguz y Aykut. Estas personas no sirvieron más que al Fenerbahçe, a diferencia de otros. Simplemente hicieron su trabajo, sudaron por sus camisetas y se convirtieron en grandes modelos a seguir para las generaciones futuras", sentenció.