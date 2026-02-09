Dólar
/ REVISIÓN MÉDICA

Tras contagio del intendente de Paysandú en viaje a China, Yamandú Orsi se hizo estudios y no tiene varicela

El estudio al presidente se hizo luego de que se detectara que Nicolás Olivera, que viajó a China junto al mandatario, contrajo la enfermedad

9 de febrero 2026 - 17:40hs
Yamandú Orsi en evento de ADM. Archivo

Foto: Leonardo Carreño/ FocoUy

El presidente de la República, Yamandú Orsi, no tiene varicela, ya que el estudio realizado concluyó que ya cursó esa enfermedad en algún momento de su vida y tiene los anticuerpos.

Según informó Presidencia de la República, el test serológico a Orsi dio positivo, pero porque ya tuvo la enfermedad y tiene anticuerpos.

De esta manera, no tendrá que hacer cuarentena y seguirá una "vida normal", agregaron desde Presidencia.

Olivera, al igual que Orsi, llegó a Uruguay en la mañana del domingo. De acuerdo con la información oficial, los primeros síntomas del intendente se manifestaron durante el viaje de retorno.

Al llegar a Montevideo, Olivera concurrió a un centro asistencial, donde fue evaluado y se le practicaron los estudios correspondientes.

Según indicó la Intendencia, y conforme a la información médica sobre el período de incubación de la enfermedad, el contagio se habría producido con anterioridad al inicio de la misión oficial.

Desde la comuna señalaron que el cuadro no reviste gravedad ni requiere internación.

Siguiendo las recomendaciones sanitarias, el intendente cumple un período de aislamiento preventivo en su domicilio. Durante ese lapso continuará desempeñando sus funciones de forma remota, sin solicitar una nueva licencia, con el objetivo de garantizar el normal funcionamiento del gobierno departamental.

Yamandú Orsi Paysandú China

