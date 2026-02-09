Tras contagio del intendente de Paysandú en viaje a China, Yamandú Orsi se hizo estudios y no tiene varicela

El presidente de la República, Yamandú Orsi , no tiene varicela , ya que el estudio realizado concluyó que ya cursó esa enfermedad en algún momento de su vida y tiene los anticuerpos .

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

La revisión al mandatario se hizo luego de que el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, contrajera esta enfermedad presuntamente antes de viajar a China , como parte de la delegación oficial que encabezó el presidente Orsi. Por esta razón, existía el riesgo de que otros miembros de la delegación, como Orsi, se hubieran contagiado.

Según informó Presidencia de la República, el test serológico a Orsi dio positivo, pero porque ya tuvo la enfermedad y tiene anticuerpos .

MISIÓN OFICIAL Orsi volvió a Uruguay luego de su gira por China: "Los resultados se van a ir viendo en el tiempo", dijo Lubetkin

MISIÓN A CHINA Celulares afuera, el recuerdo de Uruguay y la referencia a Trump: detalles del encuentro de Orsi con Xi Jinping, que arremetió contra la "ley de la selva"

De esta manera, no tendrá que hacer cuarentena y seguirá una "vida normal", agregaron desde Presidencia.

Olivera, al igual que Orsi, llegó a Uruguay en la mañana del domingo. De acuerdo con la información oficial, los primeros síntomas del intendente se manifestaron durante el viaje de retorno.

Al llegar a Montevideo, Olivera concurrió a un centro asistencial, donde fue evaluado y se le practicaron los estudios correspondientes.

Según indicó la Intendencia, y conforme a la información médica sobre el período de incubación de la enfermedad, el contagio se habría producido con anterioridad al inicio de la misión oficial.

Desde la comuna señalaron que el cuadro no reviste gravedad ni requiere internación.

Siguiendo las recomendaciones sanitarias, el intendente cumple un período de aislamiento preventivo en su domicilio. Durante ese lapso continuará desempeñando sus funciones de forma remota, sin solicitar una nueva licencia, con el objetivo de garantizar el normal funcionamiento del gobierno departamental.