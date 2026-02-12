Ya están a la venta las entradas para Nacional vs Racing en el Gran Parque Central: precios y por dónde se consiguen

Nacional y Racing se enfrentarán este domingo a las 20:30 en el Gran Parque Central, en un partido correspondiente a la segunda fecha del Torneo Apertura.
El tricolor debutará de forma oficial como local en el Parque en 2026, luego de ganar su primer partido ante Boston River por 2-1 en Florida.
Racing, en tanto, viene de perder 4-2 contra Deportivo Maldonado en su Parque Roberto, luego de remontar un 2-0 cerca del final del encuentro.
Los precios de las entradas para Nacional vs Racing y por dónde conseguirlas
Nacional abrió la venta de entradas para sus socios este miércoles, y el viernes permitirá la compra de localidades para el público general.
Los precios para las distintas tribunas del local son:
- Tribuna Abdón Porte: $ 430 generales y socios gratis.
- Codo: $ 550 generales y socios gratis.
- Tribuna Atilio García (sectores laterales): $ 570 generales y socios gratis.
- Tribuna Atilio García (sector central): $ 345 socios y $ 730 generales.
- Tribuna José María Delgado (zona baja): $ 750 generales y socios gratis.
- Tribuna José María Delgado (zona baja): $ 355 socios y $ 750 generales
Los menores de 5 años ingresan gratis presentando su cédula de identidad, mientras que los socios cadetes de 6 a 11 años pueden canjear su entrada de forma gratuita para cualquiera de las tribunas del Parque.
Las entradas se pueden comprar a través de la página web de Nacional (nacional.uy) y en los locales Redpagos.
Hasta este jueves no se brindaron detalles de los precios y cómo podrán adquirir sus entradas los hinchas de Racing, que verán el partido desde la Tribuna Héctor Scarone.
