Ya están a la venta las entradas para Nacional vs Racing en el Gran Parque Central: precios y por dónde se consiguen

Nacional debutará de forma oficial en su estadio en el 2026 tras vencer a Boston River en Florida, mientras que Racing viene de perder con Deportivo Maldonado

12 de febrero 2026 - 9:10hs
El partido entre Nacional y Racing se disputará en el Gran Parque Central

Foto: @dana3822

Nacional y Racing se enfrentarán este domingo a las 20:30 en el Gran Parque Central, en un partido correspondiente a la segunda fecha del Torneo Apertura.

El tricolor debutará de forma oficial como local en el Parque en 2026, luego de ganar su primer partido ante Boston River por 2-1 en Florida.

Racing, en tanto, viene de perder 4-2 contra Deportivo Maldonado en su Parque Roberto, luego de remontar un 2-0 cerca del final del encuentro.

Los precios de las entradas para Nacional vs Racing y por dónde conseguirlas

Nacional abrió la venta de entradas para sus socios este miércoles, y el viernes permitirá la compra de localidades para el público general.

Los precios para las distintas tribunas del local son:

  • Tribuna Abdón Porte: $ 430 generales y socios gratis.
  • Codo: $ 550 generales y socios gratis.
  • Tribuna Atilio García (sectores laterales): $ 570 generales y socios gratis.
  • Tribuna Atilio García (sector central): $ 345 socios y $ 730 generales.
  • Tribuna José María Delgado (zona baja): $ 750 generales y socios gratis.
  • Tribuna José María Delgado (zona baja): $ 355 socios y $ 750 generales

Los menores de 5 años ingresan gratis presentando su cédula de identidad, mientras que los socios cadetes de 6 a 11 años pueden canjear su entrada de forma gratuita para cualquiera de las tribunas del Parque.

Las entradas se pueden comprar a través de la página web de Nacional (nacional.uy) y en los locales Redpagos.

Hasta este jueves no se brindaron detalles de los precios y cómo podrán adquirir sus entradas los hinchas de Racing, que verán el partido desde la Tribuna Héctor Scarone.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Nacional/status/2021648481698599392?s=20&partner=&hide_thread=false

Nacional Racing Gran Parque Central Torneo Apertura entradas

