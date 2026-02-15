Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
21°C
muy nuboso
Lunes:
Mín  21°
Máx  26°

Siguenos en:

/ Nacional / CLIMA

Clima en Uruguay: lo que hay que saber según Inumet para este domingo 15 de febrero

Se esperan lluvias y tormentas en distintos puntos del país, según Inumet

15 de febrero 2026 - 8:08hs
Cielo nuboso a algo nuboso en el área metropolitana.
Cielo nuboso a algo nuboso en el área metropolitana. Foto: Leonardo Carreño.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este domingo 15 de febrero una jornada inestable en gran parte del país, con precipitaciones y tormentas en varias regiones, mejoras temporarias y presencia de neblinas hacia la noche.

Montevideo y Área Metropolitana

En la capital y alrededores se espera una temperatura mínima de 18 °C y una máxima de 27 °C.

Durante la mañana el cielo estará nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas, aunque se prevén mejoras temporarias. El viento soplará del NE y E entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h, y períodos de calma.

Más noticias
clima en uruguay: inumet preve una jornada estable y descenso de temperatura para este viernes 13 de febrero
PRONÓSTICO

Clima en Uruguay: Inumet prevé una jornada estable y descenso de temperatura para este viernes 13 de febrero

pronostico de carnaval: inumet anuncia un fin de semana inestable con tormentas fuertes y calor humedo

Pronóstico de Carnaval: Inumet anuncia un fin de semana "inestable" con tormentas fuertes y calor húmedo

Por la tarde y noche continuará cubierto a nuboso, con precipitaciones y probables tormentas, mejorando hacia el final del día. Se anuncian neblinas y viento del sector Este de 10 a 30 km/h, con rachas de 40 km/h.

Este

Para la zona Este se prevé una mínima de 13 °C y una máxima de 27 °C.

La mañana comenzará con aumento de nubosidad y desmejora con precipitaciones y tormentas, además de neblinas. El viento será del NE al N entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

En la tarde y noche el cielo permanecerá cubierto a nuboso, con precipitaciones y tormentas aisladas. Se esperan neblinas y bancos de niebla, con viento del N rotando al sector Este, entre 10 y 30 km/h, y períodos de calma.

Oeste

En el Oeste del país la mínima será de 17 °C y la máxima de 28 °C.

La mañana se presentará nubosa y cubierta, con precipitaciones y tormentas, y mejoras temporarias. El viento soplará del NE y E entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h y rachas fuertes asociadas a tormentas.

Durante la tarde y noche continuará cubierto a nuboso, con precipitaciones y tormentas, mejorando hacia el final. Se prevén nieblas y neblinas, con viento del sector Este entre 10 y 30 km/h, y períodos de variables.

Norte

Para el Norte se pronostica una mínima de 19 °C y una máxima de 32 °C, siendo la región con temperaturas más elevadas.

La mañana tendrá aumento de nubosidad y desmejorará con precipitaciones y tormentas, con viento del NE al N entre 10 y 30 km/h, rachas de hasta 40 km/h y rachas fuertes asociadas a tormentas.

En la tarde y noche el cielo estará nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas, además de neblinas y bancos de niebla. El viento rotará del N al sector Este, entre 10 y 30 km/h, con períodos de calma y rachas fuertes en zonas de tormenta.

Temas:

Inumet Uruguay Montevideo

Seguí leyendo

Las más leídas

La emoción de Marcelo Fernández con la retirada de Don Bochinche
TELEVISIÓN

Las lágrimas de Marcelo Fernández al aire después de la retirada de Don Bochinche en el Teatro de Verano: "imposible salir ileso"

La OIT vuelve a señalar a Uruguay por la negociación colectiva y pide revisar el rol de los consejos de salarios
OIT

La OIT vuelve a señalar a Uruguay por la negociación colectiva y pide revisar el rol de los consejos de salarios

Maximiliano Silvera
EN VIVO

Nacional 1-1 Racing: el tricolor lo empató pero no encontró los caminos para llevarse los tres puntos y se fue entre chiflidos del Gran Parque Central

Un muerto y dos heridos en dos ataques a tiros ocurridos este sábado en Montevideo
POLICIAL

Un muerto y dos heridos en dos ataques a tiros ocurridos este sábado en Montevideo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos