Clima en Uruguay: lo que hay que saber según Inumet para este domingo 15 de febrero

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este domingo 15 de febrero una jornada inestable en gran parte del país, con precipitaciones y tormentas en varias regiones, mejoras temporarias y presencia de neblinas hacia la noche.

En la capital y alrededores se espera una temperatura mínima de 18 °C y una máxima de 27 °C .

Durante la mañana el cielo estará nuboso y cubierto , con precipitaciones y tormentas , aunque se prevén mejoras temporarias. El viento soplará del NE y E entre 10 y 30 km/h , con rachas de hasta 40 km/h , y períodos de calma.

Por la tarde y noche continuará cubierto a nuboso , con precipitaciones y probables tormentas , mejorando hacia el final del día. Se anuncian neblinas y viento del sector Este de 10 a 30 km/h , con rachas de 40 km/h.

Este

Para la zona Este se prevé una mínima de 13 °C y una máxima de 27 °C.

La mañana comenzará con aumento de nubosidad y desmejora con precipitaciones y tormentas, además de neblinas. El viento será del NE al N entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

En la tarde y noche el cielo permanecerá cubierto a nuboso, con precipitaciones y tormentas aisladas. Se esperan neblinas y bancos de niebla, con viento del N rotando al sector Este, entre 10 y 30 km/h, y períodos de calma.

Oeste

En el Oeste del país la mínima será de 17 °C y la máxima de 28 °C.

La mañana se presentará nubosa y cubierta, con precipitaciones y tormentas, y mejoras temporarias. El viento soplará del NE y E entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h y rachas fuertes asociadas a tormentas.

Durante la tarde y noche continuará cubierto a nuboso, con precipitaciones y tormentas, mejorando hacia el final. Se prevén nieblas y neblinas, con viento del sector Este entre 10 y 30 km/h, y períodos de variables.

Norte

Para el Norte se pronostica una mínima de 19 °C y una máxima de 32 °C, siendo la región con temperaturas más elevadas.

La mañana tendrá aumento de nubosidad y desmejorará con precipitaciones y tormentas, con viento del NE al N entre 10 y 30 km/h, rachas de hasta 40 km/h y rachas fuertes asociadas a tormentas.

En la tarde y noche el cielo estará nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas, además de neblinas y bancos de niebla. El viento rotará del N al sector Este, entre 10 y 30 km/h, con períodos de calma y rachas fuertes en zonas de tormenta.