Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / ESPAÑA

Gonzalo Petit debutó con Granada y fue titular, pero su equipo no salió del cero ante Eibar

Gonzalo Petit fue titular en su estreno con Granada, tras salir de Mirandés, pero su equipo está en zona de descenso en LaLiga 2 de España

20 de enero 2026 - 15:29hs
Gonzalo Petit

Gonzalo Petit

Foto: @GranadaCF

El delantero uruguayo formado en Nacional, Gonzalo Petit, hizo este martes su estreno con la camiseta de Granada, en LaLiga 2 de España. Su equipo empató de local 0-0 con Eibar en partido correspondiente a la fecha 22 del certamen.

En Mirandés el delantero de 19 años jugó 21 partidos, 19 por LaLiga 2 y dos por Copa del Rey, 10 como titular, con un total de 946 minutos. Marcó cinco goles y dio una asistencia.

Granada es dirigido por Pacheta quien en su primer partido le dio titularidad al uruguayo.

Gonzalo Petit 
URUGUAYOS

La decisión que tomó Betis con el ex Nacional Gonzalo Petit, con un cambio de equipo en el actual período de pases de España

Gonzalo Petit fue presentado en Granada
URUGUAYOS

El ex Nacional Gonzalo Petit fue presentado en su nuevo equipo con un espectacular video de Monsters, Inc., tras la decisión de Betis de cortar su préstamo a Mirandés

A los 63 minutos lo sacó y puso en su lugar al marroquí Mohamed Bouldini, delantero de 30 años que está a préstamo desde La Coruña.

Granada tiene 23 puntos y ocupa una de las plazas de descenso a la tercera categoría junto con Huesca (también con 23), Zaragoza (21) y Mirandés (17).

Por ahora, Petit corre riesgo de bajar con los dos clubes a los que defendió en el curso 2025-2026.

Sin embargo, su primera temporada europea ha tenido signos muy positivos por sus rendimientos.

Temas:

Gonzalo Petit Granada Elche

Seguí leyendo

Las más leídas

Brandon Álvarez 
COPA DE LA LIGA AUF

Peñarol 1-0 Racing por la Copa de la Liga AUF: con gol de Brandon Álvarez y tras aguantar con 10 jugadores, los juveniles aurinegros se metieron en semis

Francisco Paco Casal 
DERECHOS DE TV

Tenfield igualó ante la AUF la oferta por la producción audiovisual y se cerró definitivamente la licitación del fútbol uruguayo

Nacional vs Flamengo
CHAMPIONS

Nacional 95-76 Flamengo: el tricolor fue aplastante en el Maracanazinho y ya aseguró su primer lugar en el grupo de la Basketball Champions League Americas

Washington Aguerre
PEÑAROL

Washington Aguerre comenzó la semana con normalidad en Peñarol y este martes el consejo directivo buscará aprobar definitivamente su contrato

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos