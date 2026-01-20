Gonzalo Petit debutó con Granada y fue titular, pero su equipo no salió del cero ante Eibar

El delantero uruguayo formado en Nacional, Gonzalo Petit, hizo este martes su estreno con la camiseta de Granada, en LaLiga 2 de España. Su equipo empató de local 0-0 con Eibar en partido correspondiente a la fecha 22 del certamen.
En el período de pases del invierno de España, Betis, dueño de la ficha de Petit, decidió sacarlo de Mirandés y colocarlo en Granada.
En Mirandés el delantero de 19 años jugó 21 partidos, 19 por LaLiga 2 y dos por Copa del Rey, 10 como titular, con un total de 946 minutos. Marcó cinco goles y dio una asistencia.
Granada es dirigido por Pacheta quien en su primer partido le dio titularidad al uruguayo.
A los 63 minutos lo sacó y puso en su lugar al marroquí Mohamed Bouldini, delantero de 30 años que está a préstamo desde La Coruña.
Granada tiene 23 puntos y ocupa una de las plazas de descenso a la tercera categoría junto con Huesca (también con 23), Zaragoza (21) y Mirandés (17).
Por ahora, Petit corre riesgo de bajar con los dos clubes a los que defendió en el curso 2025-2026.
Sin embargo, su primera temporada europea ha tenido signos muy positivos por sus rendimientos.