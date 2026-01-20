Gonzalo Petit debutó con Granada y fue titular, pero su equipo no salió del cero ante Eibar

El delantero uruguayo formado en Nacional , Gonzalo Petit , hizo este martes su estreno con la camiseta de Granada, en LaLiga 2 de España. Su equipo empató de local 0-0 con Eibar en partido correspondiente a la fecha 22 del certamen.

En el período de pases del invierno de España, Betis, dueño de la ficha de Petit, decidió sacarlo de Mirandés y colocarlo en Granada.

En Mirandés el delantero de 19 años jugó 21 partidos , 19 por LaLiga 2 y dos por Copa del Rey, 10 como titular, con un total de 946 minutos. Marcó cinco goles y dio una asistencia .

Granada es dirigido por Pacheta quien en su primer partido le dio titularidad al uruguayo.

A los 63 minutos lo sacó y puso en su lugar al marroquí Mohamed Bouldini, delantero de 30 años que está a préstamo desde La Coruña.

Granada tiene 23 puntos y ocupa una de las plazas de descenso a la tercera categoría junto con Huesca (también con 23), Zaragoza (21) y Mirandés (17).

Por ahora, Petit corre riesgo de bajar con los dos clubes a los que defendió en el curso 2025-2026.

Sin embargo, su primera temporada europea ha tenido signos muy positivos por sus rendimientos.