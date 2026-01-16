El ex Nacional Gonzalo Petit fue presentado en su nuevo equipo con un espectacular video de Monsters, Inc., tras la decisión de Betis de cortar su préstamo a Mirandés
Mirandés también comunicó la salida del delantero debido a que Betis tomó la decisión de poner fin de manera unilateral a la cesión
16 de enero 2026 - 11:16hs
Gonzalo Petit fue presentado en Granada
El ex Nacional Gonzalo Petit fue presentado este viernes como nuevo jugador de Granada de España, club de la Segunda división, al que llega desde Mirandés, de la misma categoría, en el que estaba cedido por Betis, club dueño de su ficha que lo compró a los tricolores.
“El Granada Club de Fútbol ha alcanzado un acuerdo con el Real Betis Balompié para la incorporación en calidad de cedido del delantero Gonzalo Petit al equipo rojiblanco”, informó el club nazarí al anunciar al atacante juvenil de 19 años.
Mirandés también informó este viernes la salida del delantero debido a que Betis ha tomado la decisión de poner fin de manera unilateral a la cesión de Petit.
“Gonzalo Petit Abad (Carmelo, Uruguay; 2006) comenzó su andadura en las categorías inferiores del Nacional uruguayo antes de recalar en el Betis en julio del pasado 2025. Inició la temporada 2025/26 cedido en el CD Mirandés, con el que disputó 21 partidos –19 de LaLiga Hypermotion y dos de la Copa del Rey— anotando cinco goles y repartiendo una asistencia”, destacó Granada.
“El Club da la bienvenida a Petit y le desea la mayor de las suertes en su nueva etapa como rojiblanco”, señalaron desde el club que hizo una espectacular presentación del uruguayo con un video de la película animada Monsters, Inc..