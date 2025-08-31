Así quedaron las tablas de posiciones en el Torneo Clausura y en la Tabla Anual tras la goleada de Peñarol sobre Racing

Javier Méndez de Peñarol celebra su gol ante Racing por el Torneo Clausura

Peñarol goleó 4-1 este domingo a Racing en el marco de la quinta fecha del Torneo Clausura en el Parque Viera en un encuentro que fue muy intenso de principio a fin por parte de ambos equipos que dieron todo.

El arquero chileno Brayan Cortés tuvo un primer tiempo espectacular con cuatro atajadas notables.

El encuentro se hizo de ida y vuelta de entrada para los dos.

Peñarol comenzó atacando muy bien y Racing defendiendo muy mal, y viceversa.

En pocos minutos, luego de dos atajadas muy buenas de Brayan Cortés salvando su arco, el equipo de Diego Aguirre se puso 2-0 arriba con goles de Javier Méndez y de Ignacio Sosa.

Pero Racing descontó enseguida luego de un error de Méndez, a cargo de Hugo Silveira.

De allí en adelante, el de Sayago tuvo chances de empatar con un gran desempeño de Thiago Espinosa.

Al inicio del segundo tiempo, Peñarol comenzó más tranquilo.

Y casi enseguida, llegó el tercero aurinegro a cargo de Maximiliano Silvera, con otro centro de Leonardo Fernández. Fue un golazo en palomita que entró al ángulo.

Minutos después, el propio delantero ganó en ofensiva y su fortísimo remate dio en el palo.

Luego llegaría el cuarto a cargo de Diego García, cuando Peñarol era mucho más futbolística y sobre todo, físicamente, para llevarse una goleada.

Así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual: