La fuerte medida que tomó Rampla Juniors con Foster Gillett y su SAD, luego de la decisión de la asamblea de socios del club

La comisión directiva de Rampla Juniors tomó una fuerte medida con el empresario Foster Gillett , quien está al frente de la SAD que llegó al equipo este año y que no ha cumplido con lo establecido.

Siguiendo la decisión tomada por la asamblea de socios, la directiva picapiedra intimó al empresario.

Pintada de los hinchas de Rampla Juniors en el Olímpico

Pintada de los hinchas de Rampla Juniors en el Olímpico

“De acuerdo con lo resuelto en la Asamblea de Socios celebrada el 6 de agosto de 2025, en el día de ayer se procedió a intimar al Sr. Foster Gillett al cumplimiento del contrato suscrito entre Rampla Juniors FC y Soriano SAD”, dice la nota firmada por la comisión directiva.

SEGUNDA DIVISIÓN PROFESIONAL Tabla de posiciones de la Segunda División Profesional: Rampla Juniors volvió a perder y sigue hundido en el descenso

FÚTBOL URUGUAYO "La plata tiene que aparecer, hay contratos y no se tienen que hacer los giles": Humberto Grondona habló del duro momento de la SAD de Rampla, de Foster Gillett y dijo que Gastón Tealdi pone "de su bolsillo"

El delicado momento de Rampla Juniors

Rampla Juniors logró ponerse al día con los atrasos salariales que mantenía con su plantel y podrá así seguir jugando en la Segunda División Profesional, tal como informó Referí el pasado 7 de agosto.

Los picapiedras debían una importante suma y si no pagaban antes del viernes 8 de agosto iban a descender de categoría, bajando a la Divisional C, algo que nunca ocurrió en sus 111 años de historia.

20250727 Facundo Briñón y Adrián Vila Atenas Rampla Juniors Segunda División Profesional 2025. Foto: @SegundaAUF Facundo Briñón y Adrián Vila Foto: @SegundaAUF

De todas formas, Rampla está muy comprometido con el descenso en lo deportivo.

La crisis deportiva e institucional que atraviesa el club lo tiene a los tumbos en la cancha y en clima de agitación a nivel dirigencial con los ánimos de la hinchada muy crispados.

A comienzos de año, Rampla se convirtió en sociedad anónima deportiva y en el club desembarcaron los capitales extranjeros del empresario estadounidense Foster Gillett.

El 6 de mayo, tras un muy mal comienzo de temporada que se abrió con un lacerante 8-0 ante Colón, los hinchas manifestaron su descontento contra Gillet con pintadas. Le reclamaron que no había cancelado deudas, que no ejecutó ninguna obra y que el equipo no anotaba goles y estaba último.

20250730 La bronca de los hinchas de Rampla Juniors apunta a varios dirigentes, Ignacio Alonso Gastón Tealdi y otros La bronca de los hinchas de Rampla Juniors

El pasado 7 de agosto el club informó que se pagó "un mes de salario" al plantel y que ello reafirma el "compromiso" del grupo inversor en la institución.

En el comunicado, Rampla utilizó la palabra "inversor" en mayúsculas y si bien reconoció "dificultades económicas" expresó que se seguirá trabajando con "responsabilidad" y "transparencia".

El dinero fue girado por Foster Gillett. Se pagaron los adeudos con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) a la que se le habían pedido dos subsidios para pagar los salarios mínimos de los jugadores (no los complementarios) más déficits de partidos, por un monto de US$ 90 mil.

Además se le pagó a los jugadores y se le va a pagar a funcionarios y staff aproximadamente un mes de sueldo.

A principios de agosto el plantel pudo volver a entrenar en el Olímpico, su casa. Rampla no jugaba ahí desde el último partido del Torneo Clausura 2024 de Primera donde perdió con Wanderers y descendió en partido de polémico arbitraje.

El estadio fue parado para realizar reparaciones.

Segú informó a Referí Gabriel Koyoundjian, presidente de la sociedad civil, se hicieron baños públicos, se reformaron los vestuarios, el local y el visitante, se cambió el tejido perimetral y el césped fue resembrado. "Quedó realmente muy lindo", expresó.

El pasado domingo, Rampla jugó por primera vez en la temporada en el Estadio Olímpico Pedro Arispe, pero el regreso a su casa no tuvo el resulto esperado: el equipo rojiverde volvió a perder, ante Fénix, y sigue hundido en el descenso.