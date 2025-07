"La plata tiene que aparecer, hay contratos y no se tienen que hacer los giles": Humberto Grondona habló del duro momento de la SAD de Rampla, de Foster Gillett y dijo que Gastón Tealdi pone "de su bolsillo"

Grondona, quien se sumó al proyecto hace unos meses, reconoció que hace unas semanas el objetivo era reforzar al equipo con unos 7 jugadores en el período de pases, lo que no se pudo concretar.

El directivo argentino, hijo de Julio Grondona, quien fuera presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y vice de la FIFA, destacó la llegada de Nicolás Royón, uno de los fichajes que ya debutó con buenos minutos, y espera que se concreten dos incorporaciones más.

Grondona fue duro con quienes se hicieron cargo del proyecto en sus comienzos, pero no quiso dar nombres. “Si antes mintieron, mintieron, diciendo que iban a armar un plantel para campeonar, ahora hay que reforzar para no pelear el descenso. Mirá qué diferencia”, comentó.

“Le prometieron al que ponía la plata que iban a armar un equipo para ser campeón, yo no sé de qué categoría el campeón, esa no me cierra”, dijo. “Esto es muy simple, pasa en todo el fútbol, acá también: aparece uno con la gallina de los huevos de oro y se quieren robar los huevos. Eso está mal. Fue un desconocimiento total”

“Ahora no hay que pensar en el pasado, hay que pensar que tienen que venir dos o tres jugadores más”, agregó. “Tenemos que terminar el torneo de la mejor manera posible y, la verdad, en la categoría. Estamos lejos de posibilidades (de subir). Hoy por hoy tiene que ser un milagro de poder meterse…”

20250727 Facundo Briñón y Adrián Vila Atenas Rampla Juniors Segunda División Profesional 2025. Foto: @SegundaAUF Facundo Briñón y Adrián Vila Foto: @SegundaAUF

“En algún momento la plata va a aparecer”

El también entrenador señaló que “es horrible ir y ver que vas a perder”. “Lo lindo es tener un plantel de un equipo en el que sabes que vas a ganar y nadie te va a pasar por arriba”.

“Para eso necesitás reforzar y para eso se necesitás plata. Y es lo que está pasando. Yo estoy convencido que en algún momento la plata va a aparecer, tiene que aparecer. Hay contratos firmados y no se tienen que hacer los giles”, comentó. “Y si se tiene que ir, que se vayan y aparecerá un plan b y se acabó”.

Consultado por cómo había sido su llegada a Rampla Juniors, dijo: “A mí me trae Guillermo Tofoni que es la parte legal y el hombre que manejó toda la vida el tema de partidos con su empresa World Eleven para que mirara, yo hiciera un diagnóstico. Y el diagnóstico es el que estoy contando”.

saralegui-jpg..webp Mario Saralegui @DanubioFC

Grondona reconoció que “se ha mejorado, le ponen ganas”, pero dijo que “no alcanza con eso”. “No quiero desacreditar a nadie”, expresó. “No estoy para descreditar a los chicos quedan lo que pueden”.

Sobre la llegada de Mario Saralegui como entrenador del equipo en reemplazo del argentino Leandro Somoza, dijo que su elección “era el consenso de todos” y agregó que “acá no hay tiempo”.

“La dirigencia es brava, en Argentina, en Uruguay no tanto”

El directivo tuvo más críticas para quienes armaron el proyecto, siempre sin dar nombres.

“A veces vos confiás en una persona, de buena fe… Pensá que esa persona (Foster Gillett) está a 30.000 kilómetros, no sé dónde está… Ya tuvo inconvenientes en Estudiantes (de La Plata, Argentina). Porque son bravos, acá son bravos, mira que la dirigencia es brava, en Argentina, en Uruguay no tanto, pero en Argentina le das un metro… Ha tenido inconvenientes, con otros clubes de acá, entonces llega un momento que el hombre dice ‘tengo un problema acá, un problema allá’, y la familia le dice ‘te están haciendo el cuento en Sudamérica, no pongas más un mango’. Y hay que entenderlo”.

Pintada de los hinchas de Rampla Juniors en el Olímpico Pintada de los hinchas de Rampla Juniors en el Olímpico

“También son cómplices los que estaban. Porque la gente que arrimó la sociedad también participó del armado de este plantel, no es que miraron para arriba”, agregó.

Para Grondona, “hay que tratar de hacer las cosas de otra manera, mejorarlas, y terminar de la mejor manera posible". "Y pensar ya para el año que viene, que tiene que ser totalmente diferente a la experiencia de este año”.

“Por suerte quienes armaron esta película hoy ya no están en el club, quedan uno o dos que seguramente se van a tener que ir con el tiempo”, agregó.

El elogio a Gastón Tealdi y la equivocación con la presentación de la camiseta

Ante la pregunta de quiénes son esas personas, el argentino señaló: “No voy a hablar de esa gente que para mí desapareció del mapa”.

“Lo único que te puedo decir, voy a hablar con fundamentos, Gastón Tealdi está haciendo un gran trabajo y encima está poniendo plata de su bolsillo”, señaló sobre quien fue contratado por la SAD para estar al frente del proyecto.

_LCM2600-(6).webp Gastón Tealdi Leonardo Carreño

Grondona también se refirió a las críticas que recibieron por la presentación de la nueva camiseta de Rampla Juniors, la que fue realizada en Las Acacias, el complejo de juveniles de Peñarol y señaló que se hizo en ese lugar porque: “Nosotros entrenamos ahí”.

Además, señaló que hay gente que son “hinchas de dos clubes”, en lo que pareció ser una referencia a Tealdi, quien es reconocido por estar vinculado a Peñarol y ahora en el proyecto de los picapiedras.

“Hay gente que puede ser de Rampla y de Nacional o Peñarol. Hay gente de Nacional que se enojó, pero se hizo ahí porque nosotros entrenamos ahí”, dijo sobre la presentación en Las Acacias, cancha que le prestan para entrenar cuando tienen partido en césped sintético, según declaró. “¿Fue una equivocación? Sí”, reconoció Humbertito, sobre la presentación, y agregó que la idea es que Rampla vuelva a jugar en el Olímpico, su estadio, para lo que se realizan arreglos en el césped y en los baños.

Consultado por si Tealdi, contratado por la SAD, tuvo que poner dinero, dijo que “en algunas cosas sí”. “Porque evidentemente se está demorando (con el dinero de la SAD)”, comentó. “Se debe un dinero a jugadores, funcionarios y tienen que cobrarlo. Hay intenciones de solucionar”.

“El domingo después del partido en una reunión se le trasmitió a Foster Gillett las inquietudes que tiene que cumplir y esperemos. Acá no hay que enojarse. Si vos asumiste la responsabilidad de meter una SAD en un club, tenés que responder, y se terminó. Y después, si se quiere ir, que se vaya. Pero ahora tiene que responder. Tampoco se puede manejar un club a 20.000 kilómetros donde capaz que estás tomando solo o esquiando, y nosotros estamos poniendo la cara permanentemente. Te creés que es lindo ir ver al equipo que pierde, que la gente está enojada, que llora, está triste”, explicó.