Tribunal de Apelaciones confirma fallo en favor de familias menonitas y habilita el "homeschooling"

El Tribunal de Apelaciones de Familia de 2º Turno de Montevideo confirmó una resolución que desestimó la denuncia presentada por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) sobre una presunta vulneración del derecho a la educación de los niños pertenecientes a la Comunidad Menonita . La decisión considera que no se demostró que los menores estuvieran fuera del sistema educativo, destacando que reciben educación a través de un sistema alternativo , basado en su ideología religiosa y cultural .

El caso fue impulsado por la ANEP, que alegó que los niños de esta comunidad no estaban recibiendo la educación obligatoria en centros habilitados, tal como lo estipula la Constitución y la Ley General de Educación (Ley Nº18.437) .

En su apelación, el organismo público argumentó que la educación impartida no cumplía con los estándares exigidos por la ley, señalando la falta de claridad sobre el tipo de educación que recibían los niños, los docentes que los impartían y el sistema de evaluación. Además, cuestionaron la validez de un sistema educativo que no se encuentra dentro del marco estatal y que no tiene una estructura reconocida por ANEP.