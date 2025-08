Leonardo Herou participa en congreso Agenda Ambiental Latinoamericana en Lomas de Zamora con miras a la COP30

El evento, que se extenderá durante dos días, también contó con la participación de figuras internacionales como Ernesto Samper, ex presidente de Colombia y ex Secretario General de UNASUR; Tainá de Paula, secretaria de Medio Ambiente y Clima del Municipio de Río de Janeiro; Julia Álvarez Icaza, secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México; y Susana Muhamad, ex ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia. Además, se sumaron ministros de Ambiente de ocho provincias argentinas, intendentes de diversas ciudades del país y América Latina, científicos del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), y representantes de organizaciones sociales y ambientales, universidades, ONGs, empresas del sector, y periodistas especializados.