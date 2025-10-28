Dólar
Compra 38,70 Venta 41,10

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
14°C
muy nuboso
Miércoles:
Mín  12°
Máx  15°

Siguenos en:

/ Nacional / PATRULLAS OCEÁNICAS

Gabriel Oddone sobre Cardama: "Si esa garantía no tiene sustancia y es sustituida por otra, entiendo que el contrato continúa"

El ministro de Economía y Finanzas aseguró que, por ahora, el contrato "está funcionando" y que no tiene "ningún elemento" para presumir que no habrá una entrega de lo acordado

28 de octubre 2025 - 16:35hs
El ministro de Economía, Gabriel Oddone. Archivo

El ministro de Economía, Gabriel Oddone. Archivo

Foto: Inés Guimaraens

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, se refirió a la polémica alrededor del contrato firmado con el astillero español Cardama para la construcción de dos patrulleras oceánicas, en particular a la presentación de una garantía de fiel cumplimiento que el gobierno de Yamandú Orsi presume que es falsa y que lo llevó a presentar una denuncia penal.

Oddone explicó que la cartera que dirige inició una investigación administrativa para conocer si la intervención que ha tenido el ministerio a lo largo del proceso de compra tuvo alguna irregularidad.

Pero en entrevista con Nada que perder de M24 el ministro fue consultado sobre el cumplimiento del contrato firmado por parte del Estado uruguayo.

Más noticias
ministerio de defensa notifico a cardama sobre la resolucion del gobierno por patrullas oceanicas; oficiales de la armada continuaran supervisando la obra
PODER EJECUTIVO

Ministerio de Defensa notificó a Cardama sobre la resolución del gobierno por patrullas oceánicas; oficiales de la Armada continuarán supervisando la obra

El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez
CRUCE

"Parecen más abogados de Cardama que otra cosa": Alejandro Sánchez le respondió a Lacalle Pou tras cuestionamientos a Orsi por patrullas oceánicas

"Yo entiendo que lo que se ha puesto arriba de la mesa por parte de Presidencia es una controversia respecto a una parte del contrato, que es la configuración de una garantía. Si esa garantía no tiene sustancia y es sustituida por otra, entiendo que el contrato continúa", señaló.

Aunque dijo que no había estado en el "corazón de la decisión" poner el tema "sobre la mesa", consideró que "en principio" el contrato con Cardama "está vigente" y que hay una "controversia asociada a una garantía que tiene que ser resuelta". "Mientras tanto, hay un contrato que está funcionando".

A nivel general, Oddone remarcó que en Uruguay "los contratos se respetan".

Esto, sin embargo, no quiere decir que no puedan existir situaciones que lleven a una de las partes a rescindir. "Hay rescisiones de contratos que pueden tener lugar, es normal que así sea. Tienen que estar fundadas para velar por los intereses de las partes", aseguró.

Y continuó argumentando que, en esos casos, puede haber una "decisión legítima y soberana" de rescindir el contrato, pero que eso debe estar "fundado".

"O viceversa: puede ser que sobre esto haya una solución para la garantía, (que) se continúe investigando y el equipamiento se siga construyendo", expresó sobre el caso concreto de las dos patrullas oceánicas.

El ministro también dijo no tener "ningún elemento de juicio de ningún lado" para creer que las patrulleras no van a ser entregadas. "En principio no tengo mayor preocupación porque no tengo ninguna información que me permita asumir que la construcción de lo que se encargó no está teniendo lugar, porque simplemente no tengo la información", sostuvo.

Embed

Temas:

Gabriel Oddone Cardama

Seguí leyendo

Las más leídas

Movilización de ADES en junio, con el reclamo del 6+1 en una pancarta. (Archivo)
SINDICALES

Clases en liceos por paro general: docentes paran el martes 28 y miércoles 29 y ocupan algunos centros

FocoUy
VIOLENCIA

Una adolescente de 14 años denunció que fue violada en el Prado: estaba con su novio caminando cuando un delincuente armado los amenazó

Luto en la televisión uruguaya: murió Diego Soto, exdirector de cámaras de Canal 10 y TV Ciudad
TV URUGUAYA

Luto en la televisión uruguaya: murió Diego Soto, exdirector de cámaras de Canal 10 y TV Ciudad

Ministerio de Defensa notificó a Cardama sobre la resolución del gobierno por patrullas oceánicas; oficiales de la Armada continuarán supervisando la obra
PODER EJECUTIVO

Ministerio de Defensa notificó a Cardama sobre la resolución del gobierno por patrullas oceánicas; oficiales de la Armada continuarán supervisando la obra

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos