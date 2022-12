Andy Vila tras su salida de Canal 4: "Encontraré la vuelta para volver a la televisión"

La semana pasada, Canal 4 perdió a una de sus figuras de la pantalla matutina. Andy Vila, conductora del magazine Vamo' arriba desde 2018 junto a Federico Paz, Gastón "Rusito" González y el chef Marcelo Bornio, anunció que el programa del viernes 16 de diciembre sería el último para ella, y así fue.

Entre lágrimas y mensajes de sus compañeros de piso, la conductora se despidió de los televidentes con "un nudo en el estómago" para dedicarse al cuidado de su hija, Emma, que nació en 2022, y para embarcarse en nuevos emprendimientos por fuera de la televisión.

"Esto es pura emoción. Estoy muy emocionada, muy feliz por todo lo vivido en este hermoso programa y este hermoso canal. No tengo más que agradecimiento puro", dijo Vila, llorando y abrazada a sus compañeros conductores en el último programa.

Este martes, la ahora exconductora de Canal 4 agregó más detalles sobre su salida y dejó pistas sobre su futuro.

"Me siento feliz con la decisión. Me siento segura, fue algo procesado, no impulsivo, porque es un cambio de vida”, dijo Vila en entrevista con Tv Show.

"Fue la mejor despedida que me podrían haber hecho. Fue emocionante y movilizador. No fue una decisión que tome porque no estaba disfrutando del programa o por otros motivos, simplemente quiero disfrutar de estar más presente con Emma en estas primeras etapas. Crece demasiado rápido, cambia muy rápido y me necesita muchísimo. Hoy mi prioridad absoluta es mi hija, no hay premio más grande que ponerla en primer y disfrutarla. Después iré acomodando lo otro y encontraré la vuelta para volver a la televisión que es lo que más me gusta. Esto es una pausa, nada más", aseguró.

Sobre su futuro, la comunicadora le aseguró al medio que no siente esta instancia como un alejamiento de los medios, ni que se distancia de su profesión, sino que lo toma como una "pausa para descansar".

"No siento que me alejo de los medios, ni que dejo mi profesión. Lo siento como una pausa para descansar y barajar de vuelta y ver qué tipo de proyectos se pueden acomodar a mi vida de hoy. Quizás no un programa diario, pero sí otro tipo de proyectos que puedan permitirme estar presente, porque no está en mis planes dejar esta profesión, en absoluto. Ojalá pueda volver pronto con otro proyecto. Aunque ahora no lo pienso siquiera", dijo.

Vila también tuvo palabras para Canal 4, una pantalla en la que pasó buena parte de sus últimos años.

"Estoy agradecida a las oportunidades que se me brindaron en Canal 4 porque desde el primer momento me hicieron sentir en casa. Así me fui, desde un lugar de felicidad y agradecimiento. Y eso es muy lindo, porque uno no se tiene que ir con un sentimiento negativo. Es relindo cuando te vas dando las gracias y viendo qué me depara el destino. Hoy no tengo idea, pero fue un lugar donde me sentí feliz, me dio muchas oportunidades, confió en mí, y eso me lo llevo en el corazón".

Vila dijo, por otro lado, que no piensa en una eventual vuelta a la televisión en estos momentos. "Soy una persona a la que le gusta mucho el entretenimiento, es lo que más sé hacer, soy alegre y me gusta contagiar eso. Y para lograrlo y ser fiel a lo que soy, me imagino en un programa fresco, entretenido, o que lleve una sonrisa a las casas. A su vez, dentro de eso, el abanico es gigante porque cada vez más hay formatos interesantes que están llegando y se hacen de manera espectacular. Hay tantas opciones que tengo ganas de sorprenderme con proyectos, probarme y seguir creciendo", agregó.

Finalmente, la comunicadora se refirió a su vínculo con Canal 4, que con su salida quedó finalizado. "Estoy libre y puedo escuchar propuestas, pero hay que ver. El vínculo laboral estrictamente se cerró, pero veremos qué pasa", terminó.