Murió la cantante de Roxette, Marie Fredriksson

Voz de incontables adolescencias, figura de la música pop de los años 1980 y 1990, cantante, compositora, pianista e integrante del dúo Roxette junto a Per Gessle, este martes se anunció la muerte de Marie Fredriksson a los 61 años. La artista sueca murió a causa de un cáncer cerebral, que le fue detectado en 2002, y contra el que había desarrollado un tratamiento desde entonces.

El fallecimiento se produjo este lunes, pero fue confirmado hoy por Marie Dimberg, mánager de la artista, en un comunicado. "Con gran tristeza tenemos que anunciar que uno de nuestros artistas más grandes y queridos se ha ido. Marie Fredriksson murió la mañana del 9 de diciembre", dice el anuncio, que fue seguido por un mensaje de su antiguo compañero. "Todo mi amor por ti y tu familia. Las cosas nunca serán lo mismo", escribó Per Gessle.

Time goes by so quickly. It’s not that long ago we spent days+nights in my tiny apartment sharing impossible dreams. And what a dream we eventually got to share! I’m honoured to have met your talent+generosity. All my love goes to you+your family. Things will never be the same. pic.twitter.com/CTegAUGrXG — Per Gessle (@PartyPleaser) December 10, 2019

Fredriksson empezó a estudiar música con sus hermanos mayores y algunos amigos en su infancia. Era la menor de cinco hijos, y con padres que trabajaban todo el día, convirtió las horas de soledad en tiempo de estudio y aprendizaje musical, también impulsada por el pastor de su iglesia local.

En 1977 se mudó a la ciudad de Halsmtad, donde empezó su carrera musical formal: primero como parte del grupo punk Strul, por el que brevemente pasó Gessle, y luego en el proyecto MaMas Barn. Tiempo después, fue su futuro compañero de Roxette el que la instó a "dejar de esconderse atrás de un teclado" y pasar a cantar. Desarrolló una exitosa carrera solista, que luego quedó eclipsada por el trabajo en el dúo, que le abrió las puertas del resto del mundo. De todos modos, a partir de mediados de la década de 1990 la continuó en paralelo a su labor con Roxette.

Con canciones como The look, Joyride, Fading like a flower y Listen to your heart, el dúo sueco se convirtió en uno de los más populares a nivel internacional, con más de 75 millones de discos vendidos, múltiples hits, y el honor de ser la primera banda de un país no angloparlante en grabar un MTV Unplugged.

En 2002, Fredriksson comenzó a olvidarse de las letras de las canciones. Un desmayo en su casa fue el incidente que descubrió el problema: un tumor cerebral. El pronóstico médico era lapidario. No tenía más de un año de vida. Terminaron siendo diecisiete, aunque con tratamientos, operaciones y secuelas como problemas auditivos, motores y de memoria. “Pasé trece años de mi vida bajo el estigma del dolor, pero nunca me di por vencida y no me voy a rendir. Voy a seguir peleando hasta que no pueda más. Fue un milagro que sobreviviera. Si uno no pasó por esto, no puede entenderlo“, escribió la cantante en sus memorias.

En 2007 volvió a cantar, y la última presentación de Roxette fue en 2016. En ese período de regreso el dúo pasó por Uruguay en 2011, luego de una primera visita en 1992.