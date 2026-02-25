La nueva regla que estudia la FIFA para agilizar el juego en todos los partidos del mundo

La lesión de Lionel Messi con Inter Miami contra Necaxa en la League Cup

La International Football Association Board (IFAB), organismo responsable de las Reglas de Juego, analizará en su reunión anual una propuesta impulsada por la FIFA para agilizar el juego.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

La misma obligar a que todo jugador que reciba atención médica permanezca al menos 1 minuto fuera del terreno de juego antes de poder reincorporarse.

La medida tiene un objetivo declarado y contundente: reducir la pérdida deliberada de tiempo, una de las conductas más extendidas en el fútbol contemporáneo.

La Regla 5 (el árbitro) y la Regla 3 (los jugadores) permiten que el primero de ellos autorice la entrada del personal médico cuando un jugador está lesionado.

PEÑAROL Solo contra el mundo: la revancha personal de Washington Aguerre con Peñarol ante Nacional por el Torneo Apertura: nunca ganó un clásico

PEÑAROL La mala noticia que recibió Diego Aguirre en Peñarol por el jugador que no llega a jugar el clásico ante Nacional por el Torneo Apertura

En la práctica, ocurre que si el futbolista recibe atención dentro del campo de juego, normalmente debe salir para luego volver a ingresar con autorización arbitral.

Vale recordar que no existe un tiempo mínimo obligatorio de permanencia fuera.

Es decir, el sistema actual deja el control del procedimiento en manos del árbitro, pero no establece un parámetro temporal uniforme.

El problema es la simulación o la exageración de lesiones para cortarle el ritmo al encuentro, algo que se ha transformado en una herramienta táctica.

Esto no solo enfría partidos, sino que también altera el flujo emocional y la estrategia del juego.