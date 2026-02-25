Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / FÚTBOL

La nueva regla que estudia la FIFA para agilizar el juego en todos los partidos del mundo

La IFAB, responsable de las normas que se aplican en el fútbol, analizará una propuesta impulsada por el máximo organismo

25 de febrero 2026 - 18:38hs
La lesión de Lionel Messi con Inter Miami contra Necaxa en la League Cup&nbsp;

La lesión de Lionel Messi con Inter Miami contra Necaxa en la League Cup 

FOTO: AFP

La International Football Association Board (IFAB), organismo responsable de las Reglas de Juego, analizará en su reunión anual una propuesta impulsada por la FIFA para agilizar el juego.

La misma obligar a que todo jugador que reciba atención médica permanezca al menos 1 minuto fuera del terreno de juego antes de poder reincorporarse.

La medida tiene un objetivo declarado y contundente: reducir la pérdida deliberada de tiempo, una de las conductas más extendidas en el fútbol contemporáneo.

Lo que dice hoy el reglamento

La Regla 5 (el árbitro) y la Regla 3 (los jugadores) permiten que el primero de ellos autorice la entrada del personal médico cuando un jugador está lesionado.

Diego Aguirre 
PEÑAROL

La mala noticia que recibió Diego Aguirre en Peñarol por el jugador que no llega a jugar el clásico ante Nacional por el Torneo Apertura

Washington Aguerre, arquero de Peñarol
PEÑAROL

Solo contra el mundo: la revancha personal de Washington Aguerre con Peñarol ante Nacional por el Torneo Apertura: nunca ganó un clásico

En la práctica, ocurre que si el futbolista recibe atención dentro del campo de juego, normalmente debe salir para luego volver a ingresar con autorización arbitral.

Vale recordar que no existe un tiempo mínimo obligatorio de permanencia fuera.

Es decir, el sistema actual deja el control del procedimiento en manos del árbitro, pero no establece un parámetro temporal uniforme.

El problema es la simulación o la exageración de lesiones para cortarle el ritmo al encuentro, algo que se ha transformado en una herramienta táctica.

Esto no solo enfría partidos, sino que también altera el flujo emocional y la estrategia del juego.

Temas:

FIFA fútbol cambios en el reglamento reglamento FIFA

Seguí leyendo

Las más leídas

Diego Aguirre 
PEÑAROL

La mala noticia que recibió Diego Aguirre en Peñarol por el jugador que no llega a jugar el clásico ante Nacional por el Torneo Apertura

Santiago Laquidaín de Liverpool marca a Alexis Serna de Independiente Medellín por la Copa Libertadores 
COPA LIBERTADORES

Liverpool fue más que Independiente Medellín, llegó con más peligro, pero no salió del empate y quedó fuera de la Copa Libertadores

Matheus Babi presentado en Suwon FC
FÚTBOL

El ex Peñarol Matheus Babi fue presentado en su nuevo equipo en la liga de un país exótico; mirá dónde jugará

Eric Remedi lucha con Luciano Boggio en la final de la Supercopa Uruguaya
TORNEO APERTURA

Nacional vs Peñarol: el pronóstico de la Inteligencia Artificial, que ve un clásico de "alto voltaje" y "pierna fuerte" en el "fortín" del Gran Parque Central

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos