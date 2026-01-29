Uruguay le ganó a Paraguay en la Copa América de fútbol sala con un golazo de arco a arco de su golero: mirá el video

El gol de Christian Gaitán para que Uruguay derrote a Paraguay en la Copa América de fútbol sala

La selección uruguaya de fútbol sala venció a Paraguay 2-1 por la Copa América de la categoría, que se disputa en Luque, y sumó tres puntos fundamentales para la pelea por entrar en las semifinales del torneo.

Después de un primer tiempo que terminó 0-0, a los cinco minutos de la segunda mitad Nicolás Martínez adelantó a Uruguay tras aprovechar un error del golero paraguayo Giovanni González.

Sin embargo, pocos minutos después la selección albirroja aprovechó la expulsión de Agustín Sosa y empató el partido a los 11 del complemento con un tanto de Javier Salas.

A falta de un minuto y medio para el final , mientras Paraguay intentaba llevarse el partido con un arquero jugador en cancha, el golero uruguayo Christian Gaitán embolsó un disparo del rival y lanzó un potente remate de arco a arco que le dio la victoria a la celeste por 2-1.

FÚTBOL SALA Peñarol en fútbol sala: dos futbolistas del carbonero se llevaron el premio a mejor golero y mejor jugador joven del mundo en los Futsal Awards

FÚTBOL SALA Uruguay tuvo un notable arranque en la Copa América de fútbol sala, pero perdió a Mathías Fernández por una grave lesión

Gaitán, golero de Nacional, corrió todo el largo de la cancha para celebrar el gol. Fue su primer partido como titular en el torneo, sustituyendo a Mathías "Pescado" Fernández, que se rompió los ligamentos cruzados en el partido contra Argentina.

El 8 de enero, Fernández fue elegido como el mejor golero del mundo tras una temporada donde fue campeón de Copa Libertadores con Peñarol (con el que luego completó ocho títulos consecutivos a nivel local, en final contra Nacional), mientras que Franco Duque fue galardonado como el mejor jugador joven a nivel mundial. Días atrás se anunció su contratación con el equipo español Alzira Fútbol Sala.

Uruguay, cerca de la semifinal de la Copa América de fútbol sala

Con su victoria ante Paraguay, la selección uruguaya de fútbol sala alcanzó los 7 puntos en el torneo. Debutó con victoria contra Ecuador por 3-2 y, tras una fecha libre en el medio, empató con Argentina 1-1.

La celeste tiene los mismos puntos que Argentina, primera en el grupo A de la copa ya que tiene una diferencia de gol mayor que Uruguay (+7 a +2).

Este jueves a las 17:00 la selección se enfrentará a Perú, tercero en el grupo con 6 unidades. Si gana o empata clasificará a las semifinales del torneo. Paraguay, con 3 puntos, y Ecuador, sin unidades y con todos los partidos jugados, ya están eliminados.

En el otro grupo ya clasificó Venezuela, que ganó sus tres partidos y lidera su zona con 9 puntos. Brasil está segundo y con un pie adentro, con 7 puntos y una diferencia de gol de +8. Solo lo puede alcanzar Colombia, que tiene 4 unidades y una diferencia de gol de 0.

El partido entre Uruguay y Perú se podrá ver a través de DSports y DGO.