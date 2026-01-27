Uruguay tuvo un notable arranque en la Copa América de fútbol sala, pero perdió a Mathías Fernández por una grave lesión
Mathías "Pescado" Fernández, elegido recientemente como el mejor golero del mundo, se rompió los ligamentos de la rodilla en el clásico contra Argentina
27 de enero 2026 - 16:39hs
Uruguay ante Argentina
Foto: @AUFfutbolsala
La selección uruguaya de varones de fútbol sala está en plena disputa de la Copa América en Luque, Paraguay, y en los dos primeros cosechó muy buenos resultados. El sábado le ganó en el debut 3-2 a Ecuador mientras que el lunes empataron el clásico 1-1 ante la poderosa Argentina.
Sin embargo, ese gran comienzo se vio alterado por la grave lesión que sufrió el lunes contra los argentinos el golero Mathías "Pescado" Fernández.
El golero fue determinante en el gol de Uruguay con un potente remate de larga distancia en el que Ignacio Salgués pudo capitalizar un rebote.
Sin embargo, en una acción posterior, salió a cortar un contragolpe argentino y su rodilla se dobló de forma tal que le provocó una rotura de ligamentos
"El futbolista sufrió un traumatismo indirecto que le imposibilitó continuar compitiendo. Mediante estudios imagenológicos se confirmó una rotura completa del ligamento cruzado anterior", informó la web oficial del fútbol sala uruguayo.