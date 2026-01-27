Uruguay tuvo un notable arranque en la Copa América de fútbol sala, pero perdió a Mathías Fernández por una grave lesión

La selección uruguaya de varones de fútbol sala está en plena disputa de la Copa América en Luque, Paraguay, y en los dos primeros cosechó muy buenos resultados. El sábado le ganó en el debut 3-2 a Ecuador mientras que el lunes empataron el clásico 1-1 ante la poderosa Argentina.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

Sin embargo, ese gran comienzo se vio alterado po r la grave lesión que sufrió el lunes contra los argentinos el golero Mathías "Pescado" Fernández.

El golero fue determinante en el gol de Uruguay con un potente remate de larga distancia en el que Ignacio Salgués pudo capitalizar un rebote.

Sin embargo, en una acción posterior, salió a cortar un contragolpe argentino y su rodilla se dobló de forma tal que le provocó una rotura de ligamentos

BOXEO La Pantera Cardozo ganó en Punta del Este y retuvo el título continental de boxeo tras ganar por KO

HANDBALL Uruguay vuelve a ser mundialista en el handball de varones tras ganarle a Paraguay y Perú en el clasificatorio de Asunción

"El futbolista sufrió un traumatismo indirecto que le imposibilitó continuar compitiendo. Mediante estudios imagenológicos se confirmó una rotura completa del ligamento cruzado anterior", informó la web oficial del fútbol sala uruguayo.

El 8 de enero, Fernández fue elegido como el mejor golero del mundo tras una temporada donde fue campeón de Copa Libertadores con Peñarol (con el que luego completó ocho títulos consecutivos a nivel local, en final contra Nacional), mientras que Franco Duque fue galardonado como el mejor jugador joven a nivel mundial.

El jueves de la semana pasada, tras 12 temporadas en Peñarol, Fernández anunció su contratación con el equipo español Alzira Fútbol Sala.

20260126 Mathías Pescado Fernández lesionado en clásico con Argentina, mensaje de apoyo de AUF. Foto: @AUFfutbolsala El mensaje de la AUF para Mathías Fernández Foto: @AUFfutbolsala

El plantel de Uruguay

Jugador Equipo 1- Christian Gaitán Nacional 2- Alejandro Aunchayna Independiente (Argentina) 3- Maximiliano Navarro Peñarol 4- Bruno Natalgiovanni Nacional 5- Agustín Sosa Sulmona (Italia) 6- Nicolás Lachaga 17 de Agosto (Argentina) 7- Diego Defiore Pinocho (Argentina) 8- Ignacio Salgués Kimberley (Argentina) 9- Nicolás Lamas Capuro (Italia) 10- Brandon Díaz Peñarol 11- Camilo García Independiente (Argentina) 12- Mathías Fernández (lesionado) Peñarol 12- Giovanni Gomella (reemplazo) Peñarol 13- Franco Duque Peñarol 14- Nicolás Martínez Independiente (Argentina)

El entrenador es Gabriel De Simone.

Uruguay fue quinto en sus dos últimos torneos (Luque 2022 y Luque 2024) y no alcanza las semifinales desde San Juan 2017, cuando terminó cuarto.

En el debut, Uruguay venció 3-2 a Ecuador con goles de García, Defiore y Duque. El scorer ante Argentina fue Salgués.

Los próximos partidos de Uruguay

Este martes hay jornada de descanso para las selecciones y Uruguay vuelve al ruedo el miércoles 28 de enero enfrentando al local Paraguay, El partido se jugará a la hora 19.30.

El jueves, a la misma hora, la celeste cerrará su participación en el grupo A enfrentando a Perú. Los dos primeros se clasifican a semifinales.

Los partidos se ven por DSports.

Posiciones del grupo A