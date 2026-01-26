La Pantera Cardozo ganó en Punta del Este y retuvo el título continental de boxeo tras ganar por KO

Sergio "La Pantera" Cardozo tras retener el sábado en Punta del Este el cinturón Feconsur del Consejo Mundial de Boxeo

El uruguayo Javier “Pantera” Cardozo volvió a demostrar por qué es uno de los nombres en crecimiento del boxeo regional. Este sábado, en el Punta del Este Convention & Exhibition Center, retuvo el cinturón Feconsur (Federación Cono Sur) del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en la categoría ligero tras imponerse por KO técnico en el tercer round ante el argentino Laureano Ubiedo , que llegó a esta pelea con 17 ganadas, dos perdidas y 10 KOs.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

Desde el inicio, Cardozo mostró un dominio claro del combate, con movilidad, velocidad y precisión en cada ataque. Su boxeo fluido y explosivo fue desgastando a Ubiedo hasta forzar la definición en el tercer asalto, cuando la jueza decidió detener las acciones ante la superioridad manifiesta del campeón.

Con esta victoria, Cardozo elevó s u récord profesional a 10 triunfos (8 por KO) y una sola derrota , confirmando el gran momento que atraviesa desde que se consagró campeón Feconsur el pasado 13 de diciembre de 2025, cuando obtuvo su primer título profesional.

Esta fue su primera defensa exitosa del boxeador uruguayo de 23 años.

BOXEO Se probó en Nacional, cambió fútbol por boxeo, lo incorporó River Boxing Team, sueña con ser campeón mundial y el sábado defiende su título continental: la historia de Javier Cardozo

La Pantera atraviesa una etapa de plena madurez boxística tras superar a Elías Duguet, Facundo Gorsd y Jesús Daneff en sus últimas presentaciones, y se consolida como una de las figuras de River Boxing Team.

Cada día su nombre suena más fuerte en categoría ligero.

En este link podés conocer la historia del boxeador uruguayo.