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Una vecina de Montevideo compartió la aparición de un llamativo objeto en el cielo: Fuerza Aérea explicó el fenómeno

Según explicaron fuentes de la Fuerza Aérea a El Observador, lo mostrado por la mujer podría tratarse de un avión dejando en el cielo una "estela de condensación"

16 de marzo 2026 - 11:16hs
Objeto no identificado
Capturas de redes sociales

Una vecina de Montevideo denunció mediante sus redes sociales el avistamiento de un objeto volador no identificado este domingo en la tarde.

El hecho fue compartido por la mujer en su cuenta de TikTok y allí muestra al objeto desplazándose sobre el cielo bajo una tonalidad anaranjada.

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El curioso video despertó la curiosidad de otras personas que divulgaron, dentro del mismo posteo, imágenes y algunas ideas de lo que podría haber pasado.

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Entre ellos, el usuario Octavio Sebastian sugirió que lo visto podría tratarse de un avión LATAM 407 A321 que estaba cruzando el río La Plata.

Este domingo, y según reveló la página FlightAware dedicada al rastreo de vuelos, a las 18:34 horas despegó desde Montevideo un vuelo de un avión LATAM 407 rumbo a Santiago de Chile.

Según explicaron fuentes de la Fuerza Aérea a El Observador, lo mostrado en el video podría tratarse de un avión dejando en el cielo una "estela de condensación".

Las estelas de condensación son nubes en forma de línea que son generadas artificialmente por los aviones que viajan a grandes altitudes.

"Se forman cuando el aire caliente y húmedo de los gases de escape del motor se mezcla con el aire ambiente, que tiene baja presión de vapor y baja temperatura", explican desde la National Weather Service (NWS) de Estados Unidos.

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