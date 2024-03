Erwin Parentini denunció "torturas" en reclusión y habló de "chamuyo barato" en el combate al narcotráfico

Este martes Erwin "Coco" Parentini denunció las condiciones de reclusión en las que se encuentra y sostuvo que la política del Estado enfocada en dar un "golpe duro al narcotráfico" es un "chamuyo barato" que no solucionará los problemas de seguridad que atraviesa el país.

Todos en la cárcel sufren condiciones denigrantes y complejas, pero en diálogo con Informativo Sarandí (radio Sarandí), el recluso indicó que lo que más le afecta es su familia.

"Estoy 24/7 encerrado sin ninguna actividad, de nueve años que llevo en prisión, seis estuve aislado", sostuvo el privado de libertad, quien indicó haber mantenido el silencio "por mi familia, pero en estos momentos ya se cruzó una línea que mi familia está sufriendo".

El recluso dijo vivir "torturas" al estar encerrado, engrilletado en su celda y tener malas condiciones cuando lo visita su hija, de siete años.

Por otra parte, consideró que "la cárcel es un reflejo de la calle, lo que pasa acá también pasa en las esquinas" y se refirió al "pobre trabajador" que fue asesinado en relación al guardia de seguridad ultimado en la zona de Carrasco Norte, caso que considera "una foto, un fiel reflejo de lo que está pasando en la sociedad".

"No vengo a victimizarte, estoy consciente que tengo que pagar pena sin dudas, pero en condiciones más o menos humanas. Cuando cruzan la barrera de la familia ya es otra cosa", apuntó.

Antes de entrar en la cárcel Parentini ya había cometido actos violentos, por lo que no se puede considerar que el centro de reclusión haya sido lo que los despertó.

"A los 15:00 años fui padre, no tuve las herramientas para estudiar y no tenía padres, me dejaron solo. Lastimosamente no tuve más formas de llevar el plato de comida a casa, sé que no está bien pero fue la única manera", explicó.

Parentini, de poco más de 30 años, tendrá más de 40 de cárcel por delante pero "no cree que pase toda su vida" en prisión.

Frente a la pregunta de cuánto cuesta mandar a matar a alguien, Parentini respondió que "a veces no es todo dinero (...) hay muchas razones, puede ser por lealtad o muchos motivos".

Pese a sus homicidios, señaló que "no lastimó a un taxista ni a un verdulero", por lo que "no siente ningún arrepentimiento" aunque reconoce que "está mal".

"No me importa romper ninguna barrera, me he preparado y me han preparado para cualquier tipo de situación, pero cuando veo a mi familia mal ahí si me enfado", advirtió.

Parentini denunció que las autoridades policiales "no pasan" por la unidad y que "nos quieren silenciar".

"Ese chamuyo barato de dar golpe duro al narcotráfico no es por ahí, es por la educación a los niños", resumió.

Días atrás se conoció que Parentini tenía planes de presentar un recurso de habeas corpus y de dar a conocer las condiciones de su encarcelamiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Parentini, conocido por su extenso historial delictivo que abarca antecedentes por homicidios, drogas, extorsión, posesión de armas y robos, pasó períodos tanto dentro como fuera de la cárcel desde 2009, cuando tenía 19 años. A pesar de su reclusión, logró consolidar su influencia, incluso liderando un sector de la hinchada de Peñarol.

Desde la prisión, Parentini habría orquestado el asesinato de Lucas Langhain, hincha de Nacional, y se le acusa también de ser cómplice en el homicidio de Renny Auditore, otro líder de la barra brava del club aurinegro.

Además, se le atribuye su participación en el secuestro del líder de la barra del Marconi, al cual liberó sin recibir el rescate de 200.000 dólares solicitado, a cambio de obtener el control de ese sector.

En un intento por escapar, en enero de 2018, trató de fugarse de la cárcel de Santiago Vázquez, donde estaba detenido.