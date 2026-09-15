Se retira de la selección de Colombia James Rodríguez, el gran verdugo de Uruguay en el Mundial Brasil 2014

El fútbol colombiano presencia el cierre de una de las etapas más gloriosas de su historia. James Rodríguez , el emblemático mediocampista y capitán del combinado nacional, confirmó oficialmente su retiro de la selección de Colombia tras casi 15 años luciendo la camiseta tricolor. Fue el gran verdugo de Uruguay en el Mundial Brasil 2014 cuando le anotó los dos goles -el primero, un golazo- para el 2-0 en el Estadio Maracaná, por los octavos de final.

A través de un emotivo mensaje, el talentoso zurdo expresó su profundo agradecimiento a la hinchada, a sus compañeros y a su familia por el constante acompañamiento a lo largo de este extenso camino.

"Llegó el momento. Gracias por cada partido, cada alegría, cada lágrima y cada sueño compartido. Defender los colores de la selección Colombia fue uno de los mayores honores de mi vida. Gracias, Colombia. Para siempre", escribió James Rodríguez en su cuenta de Instagram.

Desde su debut con la selección absoluta, James Rodríguez se convirtió en la piedra angular del equipo.

El fuerte accidente de la ciclista uruguaya Mariana García Britos que no le permitió terminar la contrarreloj en ciclismo de los Juegos Odesur: mirá el video

Una mala noticia para la selección uruguaya de Diego Forlán: Darwin Núñez no volverá a jugar con su club hasta el 9 de octubre, después de la fecha FIFA

Su punto cumbre llegó en la Copa del Mundo Brasil 2014, donde deslumbró al planeta entero consagrándose como el máximo goleador del torneo con la Bota de Oro con seis tantos y firmando conquistas memorables que marcaron el regreso de Colombia a los primeros planos del fútbol internacional, entre ellas, un golazo a Fernando Muslera de Uruguay.

Aquí se puede ver ese primer gol, de los dos que le anotó esa noche a los celestes:

A lo largo de más de una década, el volante con la camiseta número 10 lideró al equipo en múltiples Eliminatorias, Copas del Mundo y certámenes continentales, consolidándose como uno de los máximos artilleros y asistentes históricos de la selección.

Su zurda prodigiosa y su visión de juego definieron momentos inolvidables para millones de fanáticos.

Con esta decisión, James Rodríguez concluye un ciclo brillante, dejando una huella imborrable y un legado insoslayable para las futuras generaciones del fútbol cafetero.

Aquí se puede ver su posteo: