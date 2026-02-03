James Rodríguez, sin equipo a meses del Mundial 2026, fue ofrecido a dos clubes de Argentina; mirá para dónde suena
El colombiano James Rodríguez se entrena de manera particular en vísperas del Mundial y fue ofrecido a varios equipos de Sudamérica, dos de Argentina
3 de febrero 2026 - 8:24hs
James Rodríguez recibió el premio al Mejor Jugador de la Copa América 2024
FOTO: AFP
Luego de quedar libre del León de México, el colombiano James Rodríguez se encuentra sin equipo en vísperas del Mundial 2026, por lo que su representante comenzó a ofrecer al futbolista a distintos equipos de Sudamérica, y entre ellos aparecen dos clubes de Argentina que analizan seriamente la propuesta de incorporarlo.
James, quién se encuentra entrenando de manera particular, en la recta final al Mundial 2026 fue ofrecido en una serie de equipos, como es el caso de dos de los últimos campeones del fútbol argentinos y que este año disputarán la Copa Libertadores: Platense y Estudiantes de La Plata.
Si bien el nombre fue presentado en el Pincha, es en Saavedra donde se analiza seriamente hacer un intento por el ex-Real Madrid y Bayern Múnich que en Argentina vistió la camiseta de Banfield en el año 2009, año en el fue parte del histórico equipo del Taladro que se consagró campeón.
La gran problemática que afrontan los equipos argentinos, y principalmente Platense, es el alto salario que percibía en México. En el Calamar son consientes de que necesitarán aportes externos para poder siquiera acercarse a las elevadas pretensiones del enganche colombiano, que fue elegido mejor jugador de la Copa América 2024 y busca su lugar en la lista de 26 convocados de Néstor Lorenzo para la inminente Copa del Mundo.
Estudiantes de La Plata, otro candidato
De acuerdo con el portal 0221 de La Plata, Estudiantes recibió el ofrecimiento para sumar al mediocampista colombiano de 34 años, tras quedar libre del León de México. El club platense, presidido por Juan Sebastián Verón, analiza la propuesta con cautela ya que la posibilidad de incorporar a una figura de la talla de James supondría una inversión de alto impacto.
El contexto deportivo de Estudiantes, vigente campeón argentino y uno de los siete representantes nacionales en la próxima Copa Libertadores, aumenta el atractivo para el jugador, pero la institución de La Plata necesita equilibrar sus balances y es por eso que analiza la situación, luego de la reciente venta de Santiago Ascacibar a Boca Juniors.