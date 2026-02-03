James Rodríguez, sin equipo a meses del Mundial 2026, fue ofrecido a dos clubes de Argentina; mirá para dónde suena

James Rodríguez recibió el premio al Mejor Jugador de la Copa América 2024 FOTO: AFP

Luego de quedar libre del León de México, el colombiano James Rodríguez se encuentra sin equipo en vísperas del Mundial 2026, por lo que su representante comenzó a ofrecer al futbolista a distintos equipos de Sudamérica, y entre ellos aparecen dos clubes de Argentina que analizan seriamente la propuesta de incorporarlo.

James, quién se encuentra entrenando de manera particular, en la recta final al Mundial 2026 fue ofrecido en una serie de equipos, como es el caso de dos de los últimos campeones del fútbol argentinos y que este año disputarán la Copa Libertadores: Platense y Estudiantes de La Plata.

20250726 FBL - MEX - CRUZ AZUL - LEON Leon's Colombian midfielder #10 James Rodríguez reacts at the end of the Liga MX Apertura football tournament match between Cruz Azul and Leon at Ciudad de los Deportes Stadium in Mexico City on July 26, 2025. Victor James Rodríguez Foto: Víctor Cruz / AFP Si bien el nombre fue presentado en el Pincha, es en Saavedra donde se analiza seriamente hacer un intento por el ex-Real Madrid y Bayern Múnich que en Argentina vistió la camiseta de Banfield en el año 2009, año en el fue parte del histórico equipo del Taladro que se consagró campeón.

La gran problemática que afrontan los equipos argentinos, y principalmente Platense, es el alto salario que percibía en México. En el Calamar son consientes de que necesitarán aportes externos para poder siquiera acercarse a las elevadas pretensiones del enganche colombiano, que fue elegido mejor jugador de la Copa América 2024 y busca su lugar en la lista de 26 convocados de Néstor Lorenzo para la inminente Copa del Mundo.